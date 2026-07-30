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У Польщі різко змінили позицію щодо передачі Україні ракет до Patriot

Юрій Берендій
30 липня 2026, 19:07
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Польща розгляне передачу ракет Patriot після падіння Х-101 за 50 км від Любліна.
У Польщі різко змінили позицію щодо передачі Україні ракет до Patriot
Patriot для України - Польща змінила позицію після удару російської ракети по її території / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Туск:

  • Безпечного неба немає в жодній країні світу
  • Польща опрацює питання постачання до України ракет для Patriot
  • Українських експертів залучать до слідства

Одна з російських крилатих ракет Х-101 під час масованої атаки на Україну в ніч на четвер порушила повітряний простір Польщі та впала приблизно за 50 кілометрів від Любліна. Після цього прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Варшава найближчим часом розгляне питання передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, повідомляє Укрінформ.

Про майбутню підтримку Києва глава уряду говорив на місці падіння боєприпаса в Люблінському воєводстві, уточнивши, що працюватиме над цим спільно з віцепрем'єром - міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем.

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"Після цього інциденту ми спільно з паном прем'єром якнайшвидше розглянемо питання подальшої допомоги Україні, зокрема передачі наступних ракет до систем Patriot, якщо виникне така потреба", - сказав Туск.

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PURL / Інфографіка: Главред

Відповідаючи на закиди щодо того, чому засоби ППО не зупинили об'єкт над територією країни НАТО, прем'єр вказав на загальну ситуацію у світі.

"Немає такого неба – ані у США, ані в Ізраїлі, ані в Україні, ані в Росії, – яке було б на сто відсотків безпечним", - підкреслив глава польського уряду.

Дії військових під час інциденту польська влада, за словами Туска, підтримує повністю. Зацікавленість у встановленні обставин падіння ракети та готовність долучитися до розслідування вже висловили Сполучені Штати, країни ЄС і Норвегія.

"Українці також запропонували допомогу у слідстві, ми використаємо допомогу їхніх експертів", - наголосив Туск.

Тип боєприпаса та його походження прем'єр окремо підтвердив у соцмережі X.

"Минулої ночі під час масованої ракетної атаки на Україну одна з крилатих ракет Х-101 порушила повітряний простір Польщі та впала за 50 км від Любліна. Ракета була споряджена бойовою частиною. Найімовірніше, вона була російською", - написав Туск згодом.

У Польщі різко змінили позицію щодо передачі Україні ракет до Patriot
Х-101 / Інфографіка: Главред

Що цьому передувало

Нинішня заява контрастує з позицією, яку Туск озвучував 14 липня. Під час брифінгу він заявляв, що Польша не буде надалі постачати ракети Patriot до України через обмежені арсенали.

Як повідомляло польське видання rp.pl, рішення про передачу Україні п'яти ракет до Patriot, ухвалене в координації з НАТО та США, викликало тоді в країні хвилю критики, яку прем'єр назвав необґрунтованою.

"Наразі ми не плануємо подібних передавань. Але я не підтримую антиукраїнську кампанію, яка розгорнулася в Польщі. Доки я залишаюся прем'єр-міністром, Польща й надалі братиме активну участь у допомозі Україні у війні проти Росії", - наголошував Туск.

У Польщі різко змінили позицію щодо передачі Україні ракет до Patriot
Patriot / Інфографіка: Главред

Чи посилиться постачання до України ракет ППО після ударів РФ - коментар експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду висловив думку, що останні масовані російські удари по Україні навряд чи суттєво вплинуть на швидкість ухвалення західними партнерами рішень щодо передачі додаткових систем протиповітряної оборони. Водночас, на його переконання, ці атаки можуть стати серйозним викликом для НАТО.

Експерт зазначив, що, попри сподівання на прискорення відповідних процесів, попередні численні свідчення російських воєнних злочинів і масштабних руйнувань не змогли істотно вплинути на темпи європейських бюрократичних процедур.

Разом із тим Коваленко висловив сподівання, що нові масовані удари Росії все ж змусять НАТО оперативніше реагувати на загрозу та швидше ухвалювати рішення щодо посилення підтримки України.

Дефіцит ракет для ППО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у матеріалі El País зазначалось, що ППО України пропускала 92% балістичних ракет. Дані щодо перехоплень вказують на проблеми із захистом від балістики під час недавніх атак. Зокрема, під час атак 2 і 6 липня з 53 випущених балістичних ракет 49 досягли цілей, а під час атаки 6 липня українським ППО не вдалося перехопити жодної з 29 ракет.

Зеленський закликав міжнародних партнерів сформувати зимовий пакет із 300 ракет для систем Patriot. Він просив розглянути постачання 100 ракет щомісяця. Президент також повідомив, що ліцензійна угода з Дональдом Трампом була узгоджена і команди двох країн працюють над реалізацією цієї домовленості.

Зеленський заявив, що балістика РФ стає новим викликом і в Україні існує серйозний дефіцит ракет для ППО. За його словами, внутрішнє виробництво дозволяє збивати дрони та інші цілі, але поки що не забезпечує ефективного перехоплення балістичних ракет.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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