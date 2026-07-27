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Балістика РФ стає новим викликом: в Україні серйозний дефіцит ракет для ППО

Анна Косик
27 липня 2026, 09:42
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Україна може збивати багато повітряних цілей власною зброєю, але не балістичні ракети.
Балістика РФ стає новим викликом: в Україні серйозний дефіцит ракет для ППО
Україні дуже потрібні ракети для збиття балістики / Колаж: Главред, фото: US Army, ОП

Що повідомив Зеленський:

  • Україна працює з партнерами, щоб отримати балістичні ракети
  • Санкційний тиск на РФ недостатній, бо вона нарощує виробництво ракет
  • Україна готова швидко виробляти ракети для Patriot і ділитися ними з партнерами

Україні вже кілька місяців критично не вистачає ракет для відбиття масованих балістичних атак країни-агресорки Росії. Про це в інтерв'ю для Sky News заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що зараз зосереджений на переговорах з американським лідером Дональдом Трампом та іншими союзниками, які можуть передавати Україні гроші та зброю для захисту України, а також посилювати санкції проти РФ.

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ППО залишається пріоритетом України

Санкції проти російського військового виробництва, за словами глави держави, були недостатніми, тому росіяни можуть нарощувати виробництво балістичних ракет.

"Ось чому нам потрібно якнайшвидше забезпечити протиповітряну оборону. Існує дефіцит через ситуацію на Близькому Сході... Українське внутрішнє виробництво дає нам змогу збивати дрони та багато іншого, але ми не можемо збивати балістику. Безумовно, ми на шляху до створення європейської антибалістичної системи ППО. Але на це потрібен час", - додав Зеленський.

Трамп вже схвалив надання Україні ліцензій на виробництво ракет для Patriot. Але це не означає, що Вашингтон і Київ ухвалили рішення й заповнили склади сотнями таких перехоплювачів.

Балістика РФ стає новим викликом: в Україні серйозний дефіцит ракет для ППО
Patriot / Інфографіка: Главред

"Ми в Україні можемо працювати дуже швидко. З перших років цієї війни я звертався до американців і європейців із проханням надати ліцензії. Не назавжди, а лише на час цієї війни. Ми збільшимо виробництво, і ми будемо ділитися. Ми не продаватимемо нікому іншому – лише для потреб України та для наших партнерів, якщо їм це знадобиться", - підсумував глава держави.

Як РФ нарощує ракетний арсенал

Главред писав, що за словами військового оглядача Bild Юліана Рьопке, від моменту офіційного підтвердження домовленостей про виробництво ракет для Patriot в Україні до появи готової ракети мине близько двох років, адже сам процес узгодження контрактів та питань інтелектуальної власності традиційно триває місяцями.

Росія зможе за цей час виготовити понад 1400 ракет "Іскандер-М". Це дані експертів, які стверджують, що в даний час Росія щорічно виробляє близько 700 балістичних ракет малої дальності "Іскандер-М".

Посилення ППО України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що США розпочали процес передачі Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot, перевівши питання з площини політичних обіцянок у практичну реалізацію.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів сформувати для України зимовий пакет із 300 ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Напередодні Україна та Європейський Союз зробили перший офіційний крок до Drone Deal - великої оборонної угоди, яка згодом може поширитися на ракети, засоби ППО та інше сучасне озброєння.

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Про джерело: Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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