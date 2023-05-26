Напруга в Косово: Сербія привела армію в стан найвищої боєготовності

Президент Сербії підписав наказ про приведення сербської армії до бойової готовності найвищого рівня.

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Протестувальники збудували барикади біля муніципальних будівель / колаж: Главред, скріншот: youtube.com/@kosovoonline2569

Президент Сербії Александр Вучич підписав наказ про приведення підрозділів сербських збройних сил до бойової готовності найвищого рівня.

Вучич наказав військам терміново рухатися в напрямку адмінмежі з Косовом і Метохією. Причина таких дій – неспокійна ситуація на півночі Косова, повідомляє сербське видання НОВОСТИ.

Раніше у п’ятницю десятки косовських сербів зібралися на подвір'ях трьох муніципальних адмінбудівель на півночі Косова у муніципалітетах Зубін-Поток, Лепосавич і Звечан, щоб не допустити нових мерів-албанців, які склали присягу, до виконання своїх обов'язків, повідомляє Prishtina Insight. Серби бойкотували останні вибори у Косові та вважають їх результат нелегітимним.

Протестувальники збудували барикади, які не дозволяли новим мерам увійти до муніципальних будівель. Біля адмінбудівлі муніципалітету Лепосавич було помічено важку техніку.

Дивіться відео, яка ситуація зараз у Косово:

Згодом косовська поліція почала розганяти сербських протестувальників за допомогою сльозогінного газу, на місці було чути постріли та вибухи, лунала сирена. Поліція оголосила, що допомагає новообраним мерам реалізувати своє право працювати в офіційних муніципальних будівлях.

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заявив, що армія виконає наказ сербського президента Вучича. Він звинуватив Приштину в ескалації ситуації.

"Кілька хвилин тому президент віддав наказ армії підвищити бойову готовність до найвищого рівня. Армія почала свою діяльність, те, що робить Курті (прем’єр Косова), веде нас до червоних ліній, це вже не гра, це загрожує безпеці всіх людей, які проживають у цих районах", - сказав Вучевич.

Нагадаємо, що Сербія, яка заявляла про нейтралітет, погодилася постачати зброю в Україну. Один з документів Пентагону, який потрапив в Мережу, свідчить про те, що Сербія зобов'язалася надати допомогу Україні або вже надала її.

У Косово не заборонятимуть документи Сербії. Уряд частково визнаного Косова ухвалив рішення відкласти впровадження заборони на документи, які видає Сербія.

Минулого літа Сербія стягувала війська та авіацію до Косова. Судячи з риторики президента Сербії Вучича, Белград, схоже, готовий воювати з Косово.

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