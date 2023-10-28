"Ми не можемо більше чекати": прем'єр Болгарії жорстко проїхався по Угорщині та Сербії

Очільник болгарського уряду дав зрозуміти, що не планує скасовувати податок на російський газ.

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Прем'єр Болгарії жорстко проїхався по Угорщині та Сербії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков висловив обвинувачення на адресу Угорщини та Сербії, які підтримують російську "воєнну машину" за допомогою енергетичних ресурсів, не розглядаючи альтернативних джерел енергії.

Як пише Bloomberg, своєю заявою очільник болгарського уряду дав зрозуміти, що не планує скасовувати податок на російський газ, який транспортується транзитом через Болгарію до Сербії та Угорщини.

Денков також оголосив про свій намір обмежити прибуток російського експортера ПАТ "Газпром", який використовується для фінансування військових дій проти України.

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У свою чергу Угорщина назвала такий крок "ворожим актом", в той час як Сербія висловила обурення і заявила, що ця податкова ініціатива може призвести до припинення постачання критично важливого палива в регіон.

"Було достатньо часу, щоб шукати альтернативи, щоб побачити, що ці прибутки живлять військову машину Путіна. Ми не можемо більше чекати. Насправді це мало статися раніше", - сказав Денков.

Угорщина постійно видає скандальні заяви на адресу України

Нещодавно скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що допомога Україні – не в інтересах його народу. Як зазначив угорський прем'єр, інтереси України, мовляв, ніколи не ставитимуться вище за інтереси Угорщини, і він вважає неприпустимим, щоб це "когось зачепило".

Також Угорщина поставила Україні жорсткий ультиматум. Так, Орбан заявив, що Угорщина не буде надавати підтримку Україні у питаннях міжнародних відносин до тих пір, поки Київ не відновить мовні права етнічних угорців, які мешкають на території країни.

Окрім того, Орбан станцював під дудку Путіна і видав ще одну скандальну заяву про Україну. Так, під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним Орбан назвав війну країни-агресорки Росії проти України "воєнною операцією".

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