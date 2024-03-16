Для війни в Україні 'є два сценарії': президент Сербії озвучив тривожну перспективу

У випадку війни Заходу із Росією кількість жертв може бути дуже великою, наголосив Александр Вучич.

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Вучич розкрив альтернативні сценарії розвитку війни в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/buducnostsrbijeavucic

У війні Росії з Україною існують два основних варіанти розвитку подій –встановлення перемир'я за участю США та Китаю або прямий конфлікт між Заходом і Росією. Про це президент Сербії Александар Вучич сказав на зустрічі з прем’єром Баварії Маркусом Зьодером у Белграді, коментуючи можливість введення західних військ в Україну, пише B92.

"Є два сценарії. Або Захід піде в напрямку повного конфлікту з Росією, або за допомогою США і Китаю якесь перемир'я буде встановлено, що означало б величезне полегшення для світу. Якщо вони вступлять у конфлікт, я боюся, що ніхто нічого від цього не виграє", - заявив Вучич.

За його словами, Сербія поважає всі норми міжнародного права і чітко знає, хто порушив Статут ООН. Вучич також наголосив, що не має подвійних стандартів і відкрито засуджує дії Росії.

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"Для нас все важливо, і у нас немає подвійних стандартів. Коли Росія робить щось погане, ми це чітко говоримо", - зазначив президент Сербії.

Вучич розповів, що найближчим часом у нас "будуть деякі зміни в деяких наших доктринах". Сербський президент наголосив, що у випадку війни Заходу із Росією кількість жертв може бути дуже великою.

"Я не впевнений, що цей конфлікт не матиме більше жертв, ніж Друга світова Війна, яку неможливо уявити в 21 столітті. Ми малі і незначні в цьому сенсі, але в будь-якому випадку це вплине на Сербію. Ми повинні бути готові до будь-якого рішення, і ми дізнаємося протягом 100 днів", - сказав Вучич.

Хто такий Александр Вучич? Александр Вучич (серб. Александр Вучић, Aleksandar Vučić; нар. 5 березня 1970, Белград, Югославія) — сербський політик, державний діяч, Президент Сербії з 31 травня 2017. До цього був двічі прем'єр-міністром Сербії (2014—2016, 2016—2017), першим віцепрем'єром (2012—2014), міністром оборони (2012—2013) та міністром інформації (1998—2000). Колишній голова Сербської прогресивної партії (до травня 2023). Політичний курс Вучича спрямований на євроінтеграцію країни та залишення дружніх відносин із Росією та Китаєм. Українські медіа називають Вучича проросійським, пише Вікіпедія.

Війна РФ із НАТО

Як повідомляв Главред, німецькі спецслужби прогнозують, що з 2026 року Росія може напасти на територію країн-членів НАТО через збільшення військової потужності та розміщення ракет на заході країни.

Також розвідка Естонії повідомила, що Росія може готуватись до війни з НАТО протягом наступних 10 років. Кремль переорієнтував економіку на військові цілі і проводить реформу армії.

Крім цього, єдиною передумовою війни Росії з НАТО може бути прагнення Путіна підтримати свою легітимність через міф про боротьбу з Заходом. Проте, зараз політични експерт Максим Розумний не бачить інших передумов або причин для такої агресії, враховуючи втрати від російсько-української війни.

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