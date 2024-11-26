Ядерна зброя Росії повністю боєздатна: дезертир РФ поділився таємними даними

В окремих регіонах Росії може зберігатися застаріле ядерне озброєння.

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У деяких регіонах РФ можуть бути якісь застарілі види зброї / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Ключові тези:

У перші дні повномасштабного вторгнення ядерні сили РФ були приведені в повну бойову готовність

Зараз ядерна зброя РФ боєздатна та готова до застосування

Колишній офіцер російських ядерних сил, який дезертував з армії, повідомив, що в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські ядерні сили були приведені в повну бойову готовність. Про таємні дані, російський офіцер розповів у виданні ВВС.

Колишній військовий РФ зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення у них були лише навчання.

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"В день початку війни зброя була повністю готова. Ми були готові до розгортання морських та повітряних сил та теоретично до завдання ядерного удару", - розповів офіцер.

Він стверджує, що в перший день війни на базі було оголошено бойову тривогу, а його підрозділ було "закрито всередині бази".

Колишній офіцер ядерних сил РФ також спростував заяви західних експертів про нібито застарілу ядерну зброю.

"У деяких регіонах можуть бути якісь застарілі види зброї, але країна має величезний ядерний арсенал, величезну кількість боєголовок, включаючи постійне бойове патрулювання на суші, на морі та в повітрі", - пояснив він.

Російська ядерна зброя, за його словами, повністю боєздатна та готова до застосування.

"Робота щодо підтримки ядерної зброї не припиняється ні на хвилину", - додав офіцер.

Ядерна зброя / Інфографіка: Главред

Ядерні погрози Росії - останні новини

Як писав Главред, у вівторок, 19 листопада, російський диктатор Володимир Путін затвердив нову ядерну доктрину РФ. У документі йдеться, що стримування "потенційного противника від агресії проти Росії та її союзників" належить до числа найвищих державних пріоритетів.

Нещодавно заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що, мовляв, якщо США почнуть вживати заходів, спрямованих на відновлення ядерних випробувань, за Росією "не заіржавіє", і держава-окупант "одразу відповість дзеркально".

На думку президента України Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін "не завжди адекватний", але навряд піде на застосування ядерної зброї — хоча може нею вдарити будь-коли і по будь-якій країні.

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Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

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