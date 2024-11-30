Ядерний удар у відповідь: Москва розглядає новий небезпечний план - Sky News

Коротко:
- Вперше з 1990 року РФ хоче відновити ядерні випробування
- Путін змінив ядерну доктрину не просто так
- У відповідь на напад на Росію чи Білорусь РФ може завдати ядерного удару
Країна-агресор Росія вперше за понад три десятиліття готується до відновлення ядерних випробувань. В РФ стверджують, що нібито спровокували такий крок США, а точніше "ворожа американська політика". Про це пише Sky News.
"Нічого не передбачаючи, скажу просто, що ситуація досить складна. Вона постійно розглядається в усіх її складових і в усіх її аспектах", - сказав заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.
При цьому раніше у Росії запевняли, що не будуть проводити ядерні випробування, якщо їх не розпочнуть у Штатах. Однак кремлівський диктатор Володимир Путін відкликав ратифікацію Росією глобального договору про заборону випробувань ядерної зброї.
Згодом Путін прийняв нову ядерну доктрину, яка передбачає те, що Москва може розглянути можливість ядерного удару у відповідь на напад на РФ чи Білорусь через критичну загрозу їхньому суверенітету чи територіальній цілісності.
Ядерні погрози Росії - що відомо
Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко пояснила, що оновлена ядерна доктрина Росії, підписала Володимиром Путіним, не має юридичної сили і є частиною російської пропаганди й шантажу.
Раніше Главред писав, що за словами Максима Розумного, російському диктатору Володимиру Путіну комфортніше жити в світі, в якому він в будь-який момент когось може знищити ядерною бомбою - це елемент світогляду і стратегії виживання.
Напередодні стало відомо, що позиція Путіна, на думку керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, яку він намагається донести до всього світу: я маю ядерну зброю - складіть зброю, слухайте, що я скажу.
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Що таке Sky News?
Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.
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