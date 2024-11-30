Ядерний удар у відповідь: Москва розглядає новий небезпечний план - Sky News

Москва готова відновити ядерні випробування вперше з радянських часів.

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Росія нібито змушена відновлювати ядерні випробування через політику США / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Вперше з 1990 року РФ хоче відновити ядерні випробування

Путін змінив ядерну доктрину не просто так

У відповідь на напад на Росію чи Білорусь РФ може завдати ядерного удару

Країна-агресор Росія вперше за понад три десятиліття готується до відновлення ядерних випробувань. В РФ стверджують, що нібито спровокували такий крок США, а точніше "ворожа американська політика". Про це пише Sky News.

"Нічого не передбачаючи, скажу просто, що ситуація досить складна. Вона постійно розглядається в усіх її складових і в усіх її аспектах", - сказав заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

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При цьому раніше у Росії запевняли, що не будуть проводити ядерні випробування, якщо їх не розпочнуть у Штатах. Однак кремлівський диктатор Володимир Путін відкликав ратифікацію Росією глобального договору про заборону випробувань ядерної зброї.

Ядерна зброя / Інфографіка: Главред

Згодом Путін прийняв нову ядерну доктрину, яка передбачає те, що Москва може розглянути можливість ядерного удару у відповідь на напад на РФ чи Білорусь через критичну загрозу їхньому суверенітету чи територіальній цілісності.

Ядерні погрози Росії - що відомо

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко пояснила, що оновлена ядерна доктрина Росії, підписала Володимиром Путіним, не має юридичної сили і є частиною російської пропаганди й шантажу.

Раніше Главред писав, що за словами Максима Розумного, російському диктатору Володимиру Путіну комфортніше жити в світі, в якому він в будь-який момент когось може знищити ядерною бомбою - це елемент світогляду і стратегії виживання.

Напередодні стало відомо, що позиція Путіна, на думку керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, яку він намагається донести до всього світу: я маю ядерну зброю - складіть зброю, слухайте, що я скажу.

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Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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