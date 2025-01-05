Вибухало кілька годин: безпілотники атакували військовий аеродром в РФ, деталі

Місцева влада замовчує інформацію про удар по важливому об'єкту та стверджує про ефективну роботу ППО РФ.

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Вибухи чули жителі щонайменше двох областей РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime, скрін з відео

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Безпілотники атакували Таганрог

Місцеві ЗМІ повідомляють про пошкодження внаслідок удару

Андрющенко розповів про ураження ворожого аеродрому

У ніч на 5 січня у Ростовській та Бєлгородській області країни-агресорки Росії пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ повідомили про атаку безпілотників та влучання на території областей.

Зокрема під ударом опинився Таганрог. За словами тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Юрія Слюсаря, з опівночі сили ППО збили 37 безпілотників над Ростовською областю. Він стверджує, що внаслідок падіння уламків пошкоджено лише майно у мешканців Таганрога і Неклиновського району, а постраждалих взагалі немає.

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Водночас колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що внаслідок атаки, що тривала більше двох годин, було влучання по військовому аеродрому.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео атаки безпілотників на Ростовстку область РФ:

"Основний результат на землі зафіксовано в селі Новобессергенівка Неклинівського району Таганрогу поруч з військовим аеродромом. Тут масове падіння уламків", - додав він.

Андрющенко прокоментував і пошкодження майна місцевих мешканців. За його словами, це відбулося внаслідок роботи російської ППО.

Окрім цього в РФ поскаржились на удар ЗСУ по трьох населених пунктах Білгородської області. За інформацією губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, постраждали об'єкти у місті Грайворон, селах Гора-Поділ та Нижнє Березово-Друге.

У підсумку Міноборони РФ звітувало про збиття за ніч понад 60 БПЛА над чотирма регіонами. Стверджується, що 37 БПЛА знищено над територією Ростовської області, 20 - над Брянською областю, два - над Воронезькою, один - над Білгородською та один - над Орловською.

Удари безпілотників по Росії - останні новини

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року дрони атакували Воронезьку область. Ціллю атаки міг бути військовий аеродром "Балтимор", адже над територією летовища буцімто були збиті дрони, а уламки від них пошкодили гараж та дах будинку.

Раніше росЗМІ повідомляли, що дрони атакували найбільший морський торговельний порт країни-агресора Росії. Він вважається другим за величиною після Новоросійська.

Напередодні також, як писав Главред, у Смоленській області країни-агресора Росії пролунали потужні вибухи через атаку дронів на нафтобазу у населеному пункті Ярцево.

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Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - колишній радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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