Вибухало кілька годин: безпілотники атакували військовий аеродром в РФ, деталі

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- Безпілотники атакували Таганрог
- Місцеві ЗМІ повідомляють про пошкодження внаслідок удару
- Андрющенко розповів про ураження ворожого аеродрому
У ніч на 5 січня у Ростовській та Бєлгородській області країни-агресорки Росії пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ повідомили про атаку безпілотників та влучання на території областей.
Зокрема під ударом опинився Таганрог. За словами тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Юрія Слюсаря, з опівночі сили ППО збили 37 безпілотників над Ростовською областю. Він стверджує, що внаслідок падіння уламків пошкоджено лише майно у мешканців Таганрога і Неклиновського району, а постраждалих взагалі немає.
Водночас колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що внаслідок атаки, що тривала більше двох годин, було влучання по військовому аеродрому.
Дивіться відео атаки безпілотників на Ростовстку область РФ:
"Основний результат на землі зафіксовано в селі Новобессергенівка Неклинівського району Таганрогу поруч з військовим аеродромом. Тут масове падіння уламків", - додав він.
Андрющенко прокоментував і пошкодження майна місцевих мешканців. За його словами, це відбулося внаслідок роботи російської ППО.
Окрім цього в РФ поскаржились на удар ЗСУ по трьох населених пунктах Білгородської області. За інформацією губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, постраждали об'єкти у місті Грайворон, селах Гора-Поділ та Нижнє Березово-Друге.
У підсумку Міноборони РФ звітувало про збиття за ніч понад 60 БПЛА над чотирма регіонами. Стверджується, що 37 БПЛА знищено над територією Ростовської області, 20 - над Брянською областю, два - над Воронезькою, один - над Білгородською та один - над Орловською.
Удари безпілотників по Росії - останні новини
Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року дрони атакували Воронезьку область. Ціллю атаки міг бути військовий аеродром "Балтимор", адже над територією летовища буцімто були збиті дрони, а уламки від них пошкодили гараж та дах будинку.
Раніше росЗМІ повідомляли, що дрони атакували найбільший морський торговельний порт країни-агресора Росії. Він вважається другим за величиною після Новоросійська.
Напередодні також, як писав Главред, у Смоленській області країни-агресора Росії пролунали потужні вибухи через атаку дронів на нафтобазу у населеному пункті Ярцево.
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Хто такий Петро Андрющенко?
Петро Андрющенко - колишній радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
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