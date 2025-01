ЗСУ контратакували ворога та просунулися вперед на важливих напрямках - ISW

Що повідомили аналітики:

Сили оборони України попри постійний тиск ворога мають успіхи на декількох ділянках фронту у Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 4 січня йдеться, що ЗСУ нещодавно просунулися у напрямку Лимана на північний захід від Кремінної. Це підтверджують геолокаційні кадри, на яких видно відбиття українськими силами позицій в центрі населеного пункту Терни.

Також, згідно з даними аналітиків, у ЗСУ, найімовірніше, зберігаються обмежені позиції на південь від Старих Термін на західній околиці Курахівського водосховища, де ситуація зараз особливо загострена.

Геолокаційні кадри від 4 січня свідчать, що ЗСУ на Курахівському напрямку вдалося відбити у невстановлений день механізований штурм армії країни-агресорки Росії.

Окрім цього про успіхи українських військових, вже на Запорізькому напрямку, заговорили російські воєнкори. Один із них стверджував про проведення ЗСУ контратаки у невизначених районах області.

Натомість, за даними аналітиків, окупаційні війська РФ трохи просунулися на південний захід від Курахового, на південний схід і південний захід від Покровська, на північний захід від Кремінної, в Торецьку, а також, ймовірно, захопили Вовкове.

Нагадаємо, раніше в ISW повідомляли, що російські загарбники, ймовірно, зміщують увагу з охоплення Покровська на наступ у бік адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей.

При цьому у ЗСУ нещодавно стверджували, що росіяни не перестають штурмувати українські позиції на Донецькому напрямку. Ворог, ймовірно, має на меті просунутись до Покровська, щоб захопити це місто.

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що внаслідок ворожих дій, відстань від лінії фронту до центральної частини Куп'янська зменшилася до 2 кілометрів.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.