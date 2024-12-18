Ризик ядерної війни: Зеленський зізнався, чи лякають його погрози Путіна

Володимир Путін з'їхав з глузду, про що свідчать його жорстокі ракетні атаки.

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Зеленський відреагував на погрози Путіна / колаж: Главред, фото: dеfence.ru, ОПУ

Головні тези Зеленського:

Путін погрожує застосувати ядерну зброю по Україні

Світ не достатньо жорстко реагує на ядерну загрозу з боку РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки дурні не бояться, коли йдеться про погрози щодо застосування ядерної зброї.

Зеленський розповів у інтерв’ю виданню Le Parisien, чи лякає його погроза президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

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"Тільки дурні не бояться зброї. Володимир Путін з'їхав з глузду, про що свідчать його ракетні атаки. Його погрози повинні налякати весь світ. Йдеться про ядерну війну", - наголосив президент України.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

За його словами, світ не достатньо жорстко реагує на ядерну загрозу з боку РФ.

"Необхідно вжити всіх можливих санкцій, щоб не дати жодному лідеру навіть подумати про це, Путіну чи будь-кому іншому. На жаль, ми не бачимо достатньо жорсткої реакції щодо нього", - висловився Зеленський.

Ядерна загроза - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Москва розглядає новий небезпечний план ядерного удару у відповідь. Раніше у РФ запевняли, що не будуть проводити ядерні випробування, якщо їх не розпочнуть у США. Однак диктатор Путін відкликав ратифікацію Росією глобального договору про заборону випробувань ядерної зброї.

Стало відомо, що буде з Путіним і РФ у разі ядерного удару. Максим Розумний вважає, що зараз ідеться про тактичну вигоду, щоб зайняти міцнішу переговорну позицію на тлі не дуже успішного наступу росіян. Водночас він акцентував на тому, що ядерний удар не вирішить жодної з проблем Путіна.

У ЗМІ повідомили, чи повернуть Україні ядерну зброю на тлі погроз Путіна. Поштовхом до цього стали нещодавні зміни в ядерній доктрині Росії, яку підписав Путін. Доктрина наголошує на тому, що Росія вживатиме всіх необхідних заходів для зменшення ядерної загрози.

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