Агресія Росії: Чехія передасть Україні 4 тисячі артснарядів

Чехія надасть Україні артснаряди

Сьогодні уряд Чехії схвалив передачу Україні 4000 артилерійських снарядів через можливого нападу Росії, повідомляє видання Idnes.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова запропонувала безоплатно передати Україні партію 152-міліметрових артилерійських снарядів. За її словами, в Україну могло бути відправлено близько 5000 одиниць боєприпасів.

За даними Idnes, уряд схвалив передачу 4000 снарядів на суму близько 37 млн крон (1,7 млн доларів).

"Ми країна, у якої є свій досвід військової окупації, і тому ми не готові просто так спостерігати за чимось подібним. Навіть у ситуації, коли це безпосередньо не стосується Чехії. Але це зачіпає нас побічно, це загрожує нашій безпеці",-заявляв сьогодні в парламенті прем'єр-міністр Петро Фіала, коментуючи можливість військових поставок Україні.

Пізніше Міноборони Чехії в Twitter офіційно підтвердило інформацію про постачання.

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"Передачу 4006 артилерійських боєприпасів калібру 152 мм Україні нещодавно на своєму засіданні схвалив уряд Чехії. Це буде зроблено через угоду про пожертвування", - повідомили в Міноборони.

Як повідомляв Главред, 24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що"санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Пізніше стало відомо, що Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.

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