"Україна зазнала величезних втрат": Кулеба різко висловився на адресу Німеччини через агресію Росії

Дмитро Кулеба / Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відмова Німеччини постачати сучасне озброєння для оборони українських територій його вкрай розчаровує і засмучує. Особливо критично позиція Бундестагу виглядає на тлі небувалого скупчення російських військ біля південно-східних кордонів нашої країни.

В інтерв'ю німецькому виданню WELT Кулеба зізнався, що передумов для вето на оснащення України зброєю немає і причини такого йому незрозумілі.

"Наша держава ніколи не будувала агресивних планів проти сусідніх країн. Україна не підпадає ні під які ембарго військових поставок", – зауважив він.

Слова німецької колеги Анналени Бербок про аналогію сучасної ситуації з подіями Другої світової війни, на думку Кулеби, хоч і заслуговують на повагу, але не витримують критики. Адже Україна зазнала немислимі втрати в період 1941-1945 років, і продовжує їх нести сьогодні.

"Тепер, коли ми знову страждаємо і піддаємося загрозам, єдина відповідна політика міжнародного співтовариства, і Німеччини, в тому числі - дозволити нам захищатися", - каже Кулеба.

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Вступ України до НАТО

В офісі президента заявили, що Україна хоче отримати чіткий сигнал від США про членство країни в НАТО.

У грудні минулого року заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джепарова заявила, що Київ розраховує приєднатися до НАТО вже в 2030 році.

Президент України Володимир Зеленський у своєму недавньому інтерв'ю американському виданню Axios сказав, що українська держава продовжує перебувати в стані війни з Росією. Тому він хотів би запитати президента США Джо Байдена, чому Україна досі не в НАТО.

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