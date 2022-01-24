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Загроза агресії: Данілов пояснив плани та наміри РФ

24 січня 2022, 17:55

Росія намагається розхитати внутрішню ситуацію в Україні, підкреслив Олексій Данілов.

армія, Росія, військові, російські військові
Олексій Данілов оцінив російську військову загрозу / Reuters

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував ситуацію навколо стягування Росією військ на кордон України.

Як підкреслив він в інтерв'ю BBC Україна, Росія намагається розхитати внутрішню ситуацію в Україні, і їй це вдається.

Секретар РНБО пояснив, що публікації західних ЗМІ про нарощування військ РФ на кордоні України не стали несподіванкою.

"Справа в тому, що може для когось це буде дивним, але ми спостерігаємо за цією ситуацією досить давно. Ми розуміємо плани і наміри РФ, нам кричати тут не треба. Нам треба спокій, виваженість, кожен повинен займатися своєю справою, чим ми і займаємося", - зазначив він.

Секретар РНБО додав, що Україна готова до активних дій РФ

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"Так, готові. Чи будуть вони їх проводити? Нам невідомо, але підготовка у нас до цього йде і тут не треба робити якісь наголоси. Ми це розуміємо, ми це усвідомлюємо. Ми в цьому процесі перебуваємо після першого вторгнення, яке відбулося в 2014 році, - із захопленням наших територій, із захопленням Криму, на що не відреагували США і Великобританія як гаранти Будапештського меморандуму. Потім почалася війна на території Луганської та Донецької областей. Зараз ця війна у нас триває, вона триває вже восьмий рік. І якщо це для політиків, які знаходяться у Вашингтоні та інших країнах, новина, то для нас це справжнє", - резюмував Данілов.

читайте такожЗагроза захоплення Харкова: в СБУ розкрили ймовірні сценарії агресії РФ

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що РФ може спробувати захопити деякі території України під приводом "захисту" російськомовного населення.

Як підкреслив він в інтерв'ю The Washington Post, спроба окупації великих міст, зокрема, Харкова, стане початком великомасштабних військових дій.

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