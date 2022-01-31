Загроза вторгнення Росії в Україну: Радбез ООН підтримав проведення засідання

Засідання ООН / Reuters

Рада безпеки ООН підтримала проведення засідання по Україні. Його ініціювали США на тлі загрози російського вторгнення.

Під час відкритого засідання ООН, 31 січня, всі члени Радбезу ООН підтримують ідею засідання щодо України.

Якщо член Радбезу виступає проти, він може попросити провести процедурне голосування. У такому випадку для того, щоб засідання провели, необхідно, щоб мінімум 9 членів Радбезу з 15 висловилися на його користь.

За результатами сьогоднішнього голосування, 10 членів Радбезу ООН проголосували за проведення засідання по Україні. Воно пройде 18 лютого.

Екстрене засідання ООН

У понеділок, 31 січня, в Нью-Йорку проходить екстрене засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

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На порядок денний винесено питання про ймовірне військове вторгнення Росії в Україну, а також про проблеми гуманітарного характеру на тимчасово окупованих територіях України.

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Переговори Заходу і Росії з безпеки

У період з 10 по 13 січня пройшли переговори з безпеки за участю Заходу і РФ. Дискусії проводяться на тлі звинувачень Москви на адресу НАТО в погрозах російським кордонам і концентрацією військ Росії біля рубежів України.

10 січня пройшли консультації США та Росії з питань безпеки. За підсумками переговорів представник Штатів Венді Шерман заявила, що Вашингтон не має наміру гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід і невступ України в Північноатлантичний альянс. Якщо росіяни запустять сценарій військової операції проти Києва, Москву очікують жорсткі санкції.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, який представляв на переговорах російську сторону, сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак, за його словами, Москва вимагає від Вашингтона гарантій, згідно з якими Київ і Тбілісі не повинні вступити в НАТО.

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