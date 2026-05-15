Загроза ядерного удару по Україні: Буданов сказав, чи піде Росія на такий крок

Буданов додав, що ядерний удар - питання політичної волі.

https://glavred.net/war/ugroza-yadernogo-udara-po-ukraine-budanov-skazal-poydet-li-rossiya-na-takoy-shag-10765007.html Посилання скопійоване

Чи використає Росія ядерну зброю / колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Буданова:

РФ може завдати ядерного удару будь-коли

Українська розвідка наразі не бачить загрози

Паніка навколо ядерної атаки перебільшена

Країна-агресор Росія має технічну можливість завдати ядерного удару по Україні у будь-який момент, але наразі Київ не бачить ознак підготовки до такого сценарію. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтервʼю The Times.

За його словами, російський ядерний арсенал залишається реальною загрозою для світу, хоча паніка навколо можливого удару часто є перебільшеною.

відео дня

"Росія абсолютно має можливість завдати ядерного удару в будь-який момент і на будь-якій відстані. Її ядерний потенціал дозволяє їй виконати таке завдання. Але це, перш за все, питання політичної волі", - підкреслив він.

Буданов зауважив, що українська розвідка наразі не фіксує підготовчих дій Росії до застосування ядерної зброї.

"Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б знав", - підсумував керівник ОП.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Росія часто використовує ядерний шантаж

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко заявляв, що ядерний шантаж - це традиційний інструмент гібридної війни Росії.

Він підкреслив, що Росія вже неодноразово намагалася використовувати його під час повномасштабного вторгнення.

"Сам фактор ядерної загрози з боку Кремля впливав на позицію попередньої адміністрації США Джо Байдена, а також на швидкість і обсяги постачання озброєнь Україні – не лише з боку Сполучених Штатів, а й європейських країн", - наголосив експерт.

Типи ядерної зброї / Інфографіка: Главред

Ядерна зброя - останні новини України

Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що зміг запобігти ядерній війні між Росією та Україною.

Голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко говорив, що розмови про ядерну загрозу на Заході вигідні лише країні-агресору Росії, бо вони є частиною її пропаганди страху.

Політичний експерт Максим Розумний вважає, що Путін може використати ядерну зброю, якщо буде впевнений, що не буде жорсткої реакції Заходу і Китаю.

Читайте також:

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред