Названо першого спортсмена-мільярдера Великої Британії: скільки він заробляє

Сукупний статок Девіда Бекхема та його дружини Вікторії Бекхем сягнув 1,505 мільярда доларів.

Названо першого спортсмена-мільярдера Великої Британії

Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем став першим спортсменом з Великої Британії, який офіційно увійшов до числа мільярдерів. Про це повідомляє The Independent з посиланням на рейтинг Sunday Times Rich List.

За даними видання, спільний статок Девіда Бекхема та його дружини Вікторії Бекхем сягнув $1,505 мільярда. За останній рік капітал зіркової родини зріс більш ніж удвічі — раніше він оцінювався приблизно в $635 мільйонів.

Однією з головних причин фінансового успіху називають інвестиції Бекхема у футбол. Зокрема, значне зростання вартості клубу Inter Miami відбулося після переходу до команди аргентинської зірки Ліонеля Мессі. Істотний внесок у сімейний статок зробила й Вікторія Бекхем: прибуток її модного бренду перевищив $127 мільйонів.

Водночас увагу громадськості привернули не тільки фінансові досягнення сім'ї, а й напружені стосунки з їхнім старшим сином Брукліном. За інформацією ЗМІ, між ним і батьками триває конфлікт.

Раніше Бруклін Бекхем опублікував емоційне повідомлення в соціальних мережах, в якому звинуватив батьків у спробах втручатися в його особисте життя та стосунки з дружиною Ніколою Пелтц Бекхем — дочкою американського мільярдера Нельсона Пелтца.

Крім сім'ї Бекхемів, у новому рейтингу найбагатших британців з'явилися й інші знаменитості. До списку вперше увійшли музиканти групи Oasis Ліам і Ноель Галлахери, які заробили сотні мільйонів доларів завдяки успішному концертному туру. При цьому тур супроводжувався критикою з боку шанувальників через різке зростання цін на квитки.

Також серед відомих осіб у рейтингу опинилися король Чарльз III та авторка серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг.

Про особу: Девід Бекхем Девід Бекхем — англійський футболіст, півзахисник. За даними Вікіпедії, протягом кар'єри виступав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" та "Парі Сен-Жермен", а також захищав кольори збірної Англії.

