'Генштаб РФ серйозно прорахувався': в ГУР повідомили, що Путін тричі відкладав наступ на Україну

Генштаб РФ серйозно прорахувався в оцінці ситуації, оскільки російські частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби.

Путін тричі переносив початок повномасштабного вторгнення в Україну / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін тричі переносив початок повномасштабного вторгнення в Україну, востаннє – в середині лютого. Про це повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Spiegel.

За його словами, Путін кілька разів обговорював дату вторгнення з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

"За нашою інформацією, атаку переносили тричі – востаннє в середині лютого. ФСБ підштовхнула Герасимова до вторгнення. Росіяни були впевнені, що провели достатню підготовку, бо вклали в це величезні ресурси ", - сказав представник ГУР.

Як зазначив Скібіцький, зрештою, Герасимов піддався тиску і схвалив початок операції. Проте генштаб РФ серйозно прорахувався в оцінці ситуації.

"Той факт, що російські частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби, показує, як сильно вони прорахувалися", - додав представник ГУР.

Він також нагадав, що внаслідок цього прорахунку всі перші цілі РФ провалилися, вони не змогли оточити Київ, а також не змогли взяти Суми, Чернігів чи Харків.

Росіяни готують повторний наступ на Київ

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на поразки та величезну кількість військових проблем, російські окупаційні війська сподіваються повернутися до наступальних операцій на початку наступного року.

Як зазначив Кулеба, за майже 10 місяців повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена. Саме тому загарбники можуть відновити великий наступ проти України.

Глава МЗС наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Про загрозу повторного наступу з боку РФ говорив також радник Офісу президента України Олексій Арестович. "Я думаю, що вони до лютого готують достатню кількість підготовлених підрозділів, укомплектованих до 100 відсотків. Вони готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши кілька серйозних ударів по наших військах. Чи вийде у них це - невідомо. Але плани саме такі", - сказав Арестович.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, російські окупаційні війська готують близько 200 тисяч нових солдатів, які знову будуть штурмувати Київ. Головнокомандувач висловив переконання, що росіяни, як і під час Другої світової війни, десь за Уралом готують нові ресурси.

За його словами, армія РФ може відновити наступ вже в січні 2023 року, але, найімовірніше, навесні. Залужний підкреслив, що Росія розпочне великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

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