glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Генштаб РФ серйозно прорахувався": в ГУР повідомили, що Путін тричі відкладав наступ на Україну

18 грудня 2022, 22:01
Генштаб РФ серйозно прорахувався в оцінці ситуації, оскільки російські частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби.
'Генштаб РФ серйозно прорахувався': в ГУР повідомили, що Путін тричі відкладав наступ на Україну
Путін тричі переносив початок повномасштабного вторгнення в Україну / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін тричі переносив початок повномасштабного вторгнення в Україну, востаннє – в середині лютого. Про це повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Spiegel.

За його словами, Путін кілька разів обговорював дату вторгнення з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

"За нашою інформацією, атаку переносили тричі – востаннє в середині лютого. ФСБ підштовхнула Герасимова до вторгнення. Росіяни були впевнені, що провели достатню підготовку, бо вклали в це величезні ресурси ", - сказав представник ГУР.

Як зазначив Скібіцький, зрештою, Герасимов піддався тиску і схвалив початок операції. Проте генштаб РФ серйозно прорахувався в оцінці ситуації.

"Той факт, що російські частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби, показує, як сильно вони прорахувалися", - додав представник ГУР.

Він також нагадав, що внаслідок цього прорахунку всі перші цілі РФ провалилися, вони не змогли оточити Київ, а також не змогли взяти Суми, Чернігів чи Харків.

Росіяни готують повторний наступ на Київ

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на поразки та величезну кількість військових проблем, російські окупаційні війська сподіваються повернутися до наступальних операцій на початку наступного року.

Як зазначив Кулеба, за майже 10 місяців повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена. Саме тому загарбники можуть відновити великий наступ проти України.

Глава МЗС наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Про загрозу повторного наступу з боку РФ говорив також радник Офісу президента України Олексій Арестович. "Я думаю, що вони до лютого готують достатню кількість підготовлених підрозділів, укомплектованих до 100 відсотків. Вони готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши кілька серйозних ударів по наших військах. Чи вийде у них це - невідомо. Але плани саме такі", - сказав Арестович.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, російські окупаційні війська готують близько 200 тисяч нових солдатів, які знову будуть штурмувати Київ. Головнокомандувач висловив переконання, що росіяни, як і під час Другої світової війни, десь за Уралом готують нові ресурси.

За його словами, армія РФ може відновити наступ вже в січні 2023 року, але, найімовірніше, навесні. Залужний підкреслив, що Росія розпочне великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

Вас може зацікавити:

війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:01

"Генштаб РФ серйозно прорахувався": в ГУР повідомили, що Путін тричі відкладав наступ на Україну

22:00

Бред Пітт закоханий, як хлопчисько - інсайдер розкрив подробиці нового роману актора

21:53

"Не гидують жодними методами": в РФ заявили, що Захід принижує Росію через порно

21:02

"Всі зміни в РФ та світі - на краще": Путін звернувся до російських дітей із цинічною заявоюВідео

20:56

П'яний Григорій Лепс знайшов собі нову подружку - співака спіймали на гарячому

Реклама
20:28

ФІФА вирішила бути глухою: у пабах ллється пиво, в Україні ллється кровПогляд

20:14

Новий наступ на Київ: експерт детально пояснив, чому в окупантів нічого не вийдеВідео

20:08

"Жодного хіта": Ігор Кондратюк обхаяв Нацвідбір на Євробачення-2023 і переможців - гурт Tvorchi

19:56

Аргентина обіграла Францію і стала чемпіоном світуВідео

19:37

Зеленський провів термінове засідання Ставки: особливу увагу приділили ситуації в БілорусіВідео

19:30

Перемогти орду: як цивільні люди стають військовимиПогляд

19:16

"Він втратив адекватність": Зеленський жорстко висловився про небажання говорити про мир з ПутінимВідео

19:09

"Цю війну треба негайно закінчити": голова Європарламенту закликала надати Україні більше зброїВідео

18:44

Як правильно заряджати повербанк: 9 правил, які врятують ваш пристрій від несправностей

18:42

Жіночий гороскоп на тиждень 19-25 грудня: Венера в Козерогу не дасть розслабитися і мріятиВідео

18:37

Як почистити часник за 30 секунд: найпростіший лайфхак, про який мало хто знаєВідео

18:27

Росія хоче влаштувати нову масштабну атаку на Україну в 2023 році - ЗеленськийВідео

18:21

День Святого Миколая 2023: що можна і що не варто дарувати дітям

18:14

Неймовірна користь квашеної капусти: 4 причини запастися цим диво-продуктомВідео

18:09

Кравчук: Медійну реформу доповнять ще двома нормами — про діяльність під час виборів та рекламу

Реклама
17:58

"Паніка наростає": військовий ЗСУ повідомив, що росіяни почали тікати з Криму та мінувати пляжіВідео

17:54

Сантехнік стане вашим другом: 6 речей, які не можна змивати в раковину

17:28

День Святого Миколая – теплі привітання та оригінальні картинки на 19 грудняФото

17:15

Чоловік Брітні Спірс розповів, що думає про голі фото дружини в мережі

17:12

"Замість "зірки смерті" "мирна четвірка": астролог спрогнозувала, що буде з війною у 2023-муВідео

17:00

"Компромісів на користь вбивць РФ не буде": в ОП поставили умову щодо завершення війниВідео

16:44

"Це говорить алкоголь": Зеленський висміяв нікчемні погрози росіян через системи Patriot для УкраїниВідео

16:41

"Мову на клавіатурі переплутав?": Кадиров китайською мовою закликав мусульман воювати проти НАТО

16:30

Замість Арестовича: Люк Скайвокер з "Зоряних воєн" англійською озвучив сигнали повітряної тривогиВідео

15:58

"Імперія почала слабшати": Папа Римський пояснив, чому Путін розв'язав війну проти УкраїниВідео

15:52

"Обійняв, як батько": Залужний здійснив мрію сина безвісти зниклого на війні військовогоФото

15:49

Дружина з дітьми повернулися з Польщі: ракета РФ вбила молоду сім'ю в Кривому РозіВідео

15:47

Путін наказував Кадирову вбити Зеленського - Wall Street JournalВідео

15:42

"Розмовляти з Росією треба": Зеленський прокоментував можливість діалогу з РФ та назвав цілі ЗСУВідео

15:25

Чарівна ніч з 18 на 19 грудня: як ворожити на Святого Миколая, щоб дізнатися свою долюВідео

15:10

Путін не повірив: Лукашенко прикинувся хворим, щоб зірвати візит диктатора РФ – ЗМІВідео

15:04

Віктор Павлик показав могилу покійного сина Павла - артист привіз йому особливий подарунок

14:58

Jerry Heil зі сльозами на очах оцінила свій програш на Нацвідборі на ЄвробаченняВідео

14:56

Пряма участь Білорусі у війні: генерал ЗСУ назвав мету візиту Путіна до ЛукашенкаВідео

14:29

Ліквідували десятки окупантів одним ударом: ЗСУ розбили розташування військових РФ у ЩастіВідео

Реклама
14:23

Прикмети на 19 грудня: які 5 речей не можна робити нікому на Святого Миколая, щоб не бути без грошейВідео

14:22

Зеленський порівняв Путіна з Гітлером і пояснив його "брудну тактику" руйнування містВідео

13:49

Соліст Maneskin пройшовся ногами по прапору України: в Мережі розлютилисяВідео

13:29

"Відправлять до Києва і там повісять": Гіркін готується до трибуналу в ГаазіВідео

13:00

Військовий експерт спрогнозував, що буде з ООН після україно-російської війниВідео

12:49

Багато осколків, є загиблі та руйнування: у Бєлгороді прогриміли потужні вибухиФотоВідео

12:40

Даша Кацуріна записала емоційну реакцію на романтичний кліп Дорофєєвої та її колишнього чоловіка

12:20

Путін не здасться, скільки б бійців не померли: NYT озвучило деталі зустрічі Наришкіна і директора ЦРУВідео

12:16

"Провокувати ведмедя": Зеленський оцінив ймовірність застосування РФ ядерної зброїВідео

11:45

Американський військовий експерт спрогнозував, коли ЗСУ почнуть новий контрнаступВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти