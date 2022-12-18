Новий наступ на Київ: експерт детально пояснив, чому в окупантів нічого не вийде

Російським окупантам не вистачить живої сили для того, щоб захопити українську столицю.

Росія не зможе захопити Київ / 93-тя ОМБр Холодний Яр, Міноборони РФ

Російські окупанти не зможуть домогтися "успіху" , якщо підуть у новий наступ на Київ. Про це заявив військово-політичний аналітик Юрій Федоров, повідомляє Апостроф TV.

У Росії навіть не вистачить живої сили для захоплення української столиці. Експерт переконаний, що 200 тисяч окупантів буде замало, за його даними, потрібно хоча б у 2-3 рази більше. Він також нагадав, що Росія протягом декількох місяців так і не змогла захопити Бахмут в Донецькій області.

"Окупанти вкрай неуспішно, по-російськи, в лоб, штурмують хоч і добре захищене, але невелике місто Бахмут, використовуючи при цьому близько 30 тис. осіб. Для того, щоб тільки підійти до Києва потрібно, напевно, в 5 разів більше особового складу, а щоб взяти його, ще більше. Тому ті 200 тисяч, які готують начебто для наступу, це зовсім не ті сили, якими можна взяти Київ", - сказав аналітик.

Він додав, що ЗСУ зможуть знищити ворога артилерією, адже в зимовий час у ворога можуть початися серйозні логістичні проблеми.

"Тому якщо Москва спробує ще раз організувати наступ на Київ, то він провалиться сто відсотків", — додав Федоров.

Ймовірний наступ на Київ

Раніше військовослужбовець, лідер праворадикальної організації С14 (рух Суспільство майбутнього) Євген Карась зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не відмовився від ідеї захопити українську столицю. Це для нього є єдиним варіантом завершити війну на своїх умовах. Проте президент РФ розуміє, що далі окупантам доведеться тікати з Києва, тому що втримати місто вони не зможуть.

Нагадаємо, військовий експерт і полковник запасу Роман Світан зазначав, що захопити Київ нинішній армії російських окупантів неможливо – просто через брак людей. Він вважає, що білоруське угруповання військ окупантів, швидше за все, буде перекинуто Кремлем на інші напрямки.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що армія РФ не зможе взяти Київ у разі нового наступу. Російське військо знесилене, в Росії вичерпуються високоточні боєприпаси. Тому у разі наступу на українську столицю окупанти не зможуть просунутися далеко.

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