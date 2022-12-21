Путін має намір захопити Україну і готує Росію до затяжної війни - Financial Times

Директор агресора Росії Володимир Путін назвав ситуацію на окупованих територіях України "надзвичайно складною", пишуть британські журналісти.

Путін прагне окупувати Україну, незважаючи на заклики Москви до "перемовин" - ЗМІ / Колаж Кремль, УНІАН

Керівник країни-окупанта РФ Володимир Путін у розмові зі співробітниками російських спецслужб заявив, що представникам Москви "важко працювати" на захоплених територіях України. Обстановку на війні назвав "надзвичайно складною". Глава Кремля готує свою державу до тривалої війни, як і раніше, має намір захопити українську державу і збирається жорстко боротися з інакомисленням.

У своєму матеріалі британське видання Financial Times пише, що Путін у своєму зверненні до співробітників спецслужб Росії заявив про "надзвичайно складну ситуацію на війні проти України. За даними журналістів, він назвав дуже важкою "роботу" представників окупантів на захоплених українських територіях.

"Працювати там важко", - сказав Путін.

Колишні високопоставлені чиновники Кремля вважають, що Путін, як і раніше, прагне до повного захоплення України, незважаючи на риторику Москви, пов'язану із закликами до "перемовин".

У такій ситуації влада РФ збирається ще сильніше боротися з інакомисленням в країні. Спецслужбам поставлено завдання проявити максимальну готовність для роботи в посиленому режимі з метою виявлення загроз правлячому режиму.

"Місця скупчення громадян, стратегічні об'єкти, транспортна та енергетична інфраструктура повинні бути під постійним контролем... Дії західних спецслужб необхідно жорстко припиняти. Зрадники, шпигуни і саботажники повинні бути своєчасно викриті", - підкреслив Володимир Путін.

Війна Росії проти України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist розповів про те, що агресор Росія в період від кінця січня, або в березні, може перейти в новий масштабний наступ на територію України.

Ворог здатен спробувати захопити Київ, піти в атаку на Донбасі або на півдні. Українським військам потрібно більше зброї для звільнення своїх земель.

Президент Володимир Зеленський сказав, що наступні півроку стануть вирішальними для України. Він закликав Захід підтримати країну на чотирьох напрямках – поразка енергетичного терору РФ, забезпечення стійкості держави взимку, посилення військової допомоги та дипломатична підтримка формули миру, яку висуває Київ.

Командувач Оперативним командуванням Південь Андрій Ковальчук зазначив, що в армії України вивчають сценарії можливого наступу Росії з півночі, сходу та півдня. Атака з території Білорусі може статися наприкінці лютого або пізніше. Війська готуються до відбиття атаки ворога.

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