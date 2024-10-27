'Вдарити по Москві': чи була 'гучна' розмова Трампа з Путіним - відповідь Лаврова

Напряму Кремль не спростовує гучних заяв Трампа.

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Трамп погрожував Путіну ударом по Москві? / Колаж Глареда. Фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот відео

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Лавров натякнув, що Трамп збрехав про дзвінок із погрозами

Кремль не коментує заяви, зроблені в період виборів США

Глава МЗС Росії Сергій Лавров побічно спростував заяву кандидата в президенти США Дональда Трампа про його дзвінок до Путіна з погрозами "вдарити по Москві" в разі "переслідування" України.

У розмові з кремлівським пропагандистом Зарубіним Лавров сказав, що вважає цю заяву Трампа частиною передвиборчої кампанії.

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"Думаю, що вся справа в тому, що зараз суперники в цих перегонах за президентське крісло в Білому домі сконцентровані на пошуку якихось тез, на їхню думку, здатних вплинути на виборців на свою користь", - відповів російський міністр.

Лавров відреагував на слова Трампа про удар по Москві - дивіться відео:

Лавров пояснив, що саме з цієї причини не хоче коментувати слова Трампа.

"Я не хочу коментувати, тому що зроблена ця заява була очевидно в контексті виборчої кампанії, і коментувати мені це не хочеться", - закінчив глава МЗС країни-агресорки.

Трамп погрожував Путіну - що відомо про дзвінок

Як писав Главред, колишній глава Білого дому Дональд Трамп раніше заявив, що нібито погрожував російському диктатору Володимиру Путіну завдати удару по Москві, якщо Росія "буде переслідувати Україну".

"Володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру чортової Москви", - сказав Трамп.

Президентські вибори в США - Гарріс і Трамп/ Інфографіка Главред

Це суперечить іншим заявам Трампа, який стверджував, що має добрі стосунки з Путіним.

Пізніше Путін відповів, що "не пам'ятає" погрози Дональда Трампа, який під час свого перебування в Білому домі на посаді президента заявив, що вдарить по Москві, якщо Путін вторгнеться в Україну. Ба більше - він похвалив Трампа.

"Мені здається, що він говорив це щиро", - підкреслив диктатор РФ.

Вибори президента США 2024 року Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

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