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Як Трамп може захопити владу у США в разі програшу на виборах: 5 сценаріїв

Анна Ярославська
21 жовтня 2024, 12:40оновлено 21 жовтня, 13:41
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Кандидат у президенти США Дональд Трамп уже зараз намагається посіяти недовіру до результатів голосування на виборах.
Камала Харрис, Дональд Трамп
Дональд Трамп може спробувати не допустити передачі влади Гарріс у разі її перемоги / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua

Ви дізнаєтесь:

  • Як Трамп може зірвати мирну передачу влади Гарріс
  • Чи є у республіканця шанси "переграти" вибори на свою користь

На початку листопада відбудуться вибори президента США. У Штатах побоюються, що республіканець Дональд Трамп спробує змінити їхні результати на свою користь, якщо зазнає поразки. Уже зараз його союзники почали закладати основу для цього. Видання Politico описало можливі сценарії захоплення влади Трампом.

Як зазначають журналісти, Дональд Трамп може спробувати зірвати мирну передачу влади Камалі Гарріс. Події можуть розвиватися згідно з п'ятьма сценаріями.

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1. Трамп озвучуватиме непідтверджені або гіперболізовані заяви про широкомасштабні фальсифікації результатів голосування та ініціюватиме довготривалі судові позови, щоб змінити результати виборів у ключових штатах.

2. Республіканець скористається допомогою дружніх йому чиновників, щоб ті не засвідчували результати виборів в окремих округах і штатах. Це не зупинить процес, але може стати способом тиску на республіканських конгресменів і законодавців.

3. Трамп закличе союзників у контрольованих Республіканською партією законодавчих органах штатів, що вагаються, призначити "альтернативних" вибірників.

4. Трамп розраховуватиме на те, що республіканці в Конгресі підтримають цих альтернативних вибірників - або, принаймні, відкинуть вибірників від демократів - коли ті зберуться, щоб засвідчити результати виборів.

5. Політик постарається зробити так, щоб Гарріс забракло 270 голосів у колегії виборників, і вибори відбудуться в Палаті представників, де республіканці, найімовірніше, матимуть достатньо голосів, щоб обрати Трампа наступним президентом США.

Протести у США після виборів 2020 та імпічмент Трампу

Наприкінці 2020 року в Америці відбулися вибори президента. Переможцем перегонів став демократ Джозеф Байден.

Трамп розпорядився почати передачу влади Байдену, однак вирішив боротися за президентське крісло - пригрозив великим судовим позовом. Трамп стверджував, що в нього "вкрали" перемогу.

6 січня 2021 року прихильники 45-го президента США Дональда Трампа влаштували масштабну акцію протесту біля Капітолію, де проходило засідання Конгресу щодо затвердження результатів виборів.

Протест переріс у сутички із силовиками, а потім демонстранти прорвалися в будівлю Капітолія. Під час заворушень загинуло п'ятеро людей.

Проте Конгрес все ж зміг поставити крапку у виборчих перегонах. 7 січня було затверджено підсумки виборів у США - перемогу здобув Байден, а Трампу пригрозили імпічментом.

Републіканцю довелося визнати свою поразку на виборах. Однак це сталося через кілька днів після масових заворушень у Вашингтоні.

13 січня палата Представників Конгресу США вдруге за каденцію Трампа оголосила йому імпічмент. Главу держави звинуватили в підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолія.

У 2019 році Трампа звинувачували за двома статтями - зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу. Однак у лютому 2020 року Сенат контролювали "республіканці", тому він зберіг свою посаду.

Таким чином 45-й президент США став третім президентом в історії країни, якому було оголошено імпічмент Палатою представників Конгресу, і першим в історії Америки главою держави, якого двічі було піддано процедурі імпічменту.

Чи є у Трампа шанс перевернути результати виборів на свою користь

Тім Хіфі, який очолював розслідування спроб Трампа підробити результати виборів для комітету Палати представників США 6 січня 2021 року, вважає, що "загроза залишається".

Водночас, як пише Politico, 2024 рік відрізняється від 2020-го, тому шлях Трампа до зриву виборів цього разу буде вужчим і екстремальнішим.

Журналісти зазначають, що він втратив деякі важелі впливу, як-от Міністерство оборони та Міністерство юстиції, які зараз перебувають під контролем Джо Байдена. Щоб домогтися успіху, йому будуть потрібні союзники, здатні вплинути на результати виборів у ключових штатах і в Конгресі.

Крім того, демократи в Конгресі вдосконалили законодавство, зокрема, поправки до закону про підрахунок виборів, щоб ускладнити маніпуляції з результатами голосування.

"Однак Трамп, навчившись на помилках минулого, ймовірно, буде ще рішучішим у 2024 році, оскільки в разі поразки він може зіткнутися з численними кримінальними справами, які можуть тривати все його життя", - зазначає видання.

Вибори у США 2024 - останні новини

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Головними суперниками в нинішніх президентських перегонах виступають колишній президент Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію, і чинний віцепрезидент Камала Гарріс від Демократичної партії.

У вересні у США відбулися дебати між кандидатами в президенти Трампом і Гарріс. Представники Республіканської та Демократичної партій висловилися про війну в Україні. Гарріс заявила про підтримку Києва, а Трамп двічі ухилився від прямої відповіді та сказав, що в інтересах Америки, щоб війна закінчилися.

Як Трамп може захопити владу у США в разі програшу на виборах: 5 сценаріїв
Президентські вибори в США / Інфографіка Главред ​

Президент США Джо Байден стурбований можливими наслідками майбутніх президентських виборів. Риторика кантидата в президенти Дональда Трампа, на його думку, може призвести до "небезпечного результату".

"Я впевнений, що вони [вибори] будуть вільними та чесними. Я не знаю, чи будуть вони мирними. Те, що сказав Трамп, і те, що він сказав минулого разу, коли йому не сподобався результат виборів, було дуже небезпечним", - сказав Байден.

Тим часом Трамп заявив, що не балотуватиметься на посаду президента вчетверте, якщо програє вибори 5 листопада 2024 року.

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Дональд Трамп вибори у США Камала Харріс
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