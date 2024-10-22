Зеленський оцінив перспективи президентства Трампа і Гарріс для війни в Україні

Певні кроки щодо війни в Україні один із кандидатів у президенти США зробить ще до кінця року.

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Зеленський отримав інформацію про рішучість і Трампа і Гарріс / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Переможець президентських виборів у США розпочне діяти в питанні російсько-української війни ще до січня, коли відбудеться офіційна інавгурація. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі із журналістами, пише "Європейська правда".

Зеленський переконаний, що від виборів у Штатах залежить і готовність країни-агресора Росії до переговорів з Україною. Кремль чекатиме перших кроків нового президента, який проявить себе досить швидко.

"Я думаю, що вони будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів в цьому питанні. А Сполучені Штати продемонструють політику дуже швидко, після виборів, на мою думку", – заявив він.

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Український президент наголосив, що за словами Дональда Трампа і Камали Гарріс під час їхніх зустрічей, обидва кандидати у президенти США не збираються чекати до січня, щоб докласти зусиль у питанні війни в Україні.

Президентські вибори в США / Інфографіка: Главред

"Вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть", - сказав глава держави.

Обидві зустрічі із кандидатами на президентських виборах у США Зеленський оцінив як "хороші", але порівнювати їх не став.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Заяви Трампа і Гарріс щодо війни в Україні

Нещодавно колишній глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що нібито погрожував російському диктатору Володимиру Путіну завдати удару по Москві, якщо Росія "буде переслідувати Україну".

Раніше Дональд Трамп видав цинічну заяву про війну в Україні і президента Володимира Зеленського. Як писало Politico,Трамп звинуватив Зеленського у тому, що він нібито "дозволив розпочатись війні".

Напередодні кандидатка-демократка у президенти та віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні з російським президентом-диктатором Володимиром Путіним без участі Києва.

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