Удар по ЗРК С-300 у Ростовській області: відомо, для чого і чим атакували ЗСУ

У формулюванні повідомлення Генштабу ЗСУ про цей удар є прямий натяк на те, який засіб було використано, кажуть в Defense Express.

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Чим ЗСУ атакували ЗРК С-300 у Росії / колаж: Главред, фото: flickr, скріншот з відео

ЗСУ атакували ЗРК С-300 у Ростовській області країни-агресорки Росії за 160 км від лінії фронту ракетою "Нептун". Такий висновок зробили в Defense Express.

За словами експертів, у формулюванні повідомлення Генштабу ЗСУ про цей удар є прямий натяк на те, який засіб було використано.

"Зазначено, що удар завдавався підрозділами Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. А єдина відома зброя в розпорядженні ВМСУ з такою дальністю - ракета "Нептун", яку вже використовували для ураження російських ЗРК в окупованому Криму 2023 року", - наголосили в Defense Express. відео дня

Там також припустили, що мета цього удару - створення коридору для атак по нафтопереробному заводу.

Наслідки удару по системі ППО Росії в Ростовській області – відео:

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Удари ЗСУ по території РФ - останні новини

Нагадаємо, ніч на 21 серпня для мешканців столиці країни-агресора Росії видалась дуже тривожною. У Москві було гучно, місцеві жителі масово повідомляли про атаку дронів. Окрім Москви цієї ночі неспокійно було у Брянській, Белгородській, Калузькій, Курській та Ростовській областях. В останній спершу заявили про ракетну атаку, після чого у Новошахтинську спалахнула сильна пожежа.

Пізніше, в Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗСУ завдали удару по російській системі протиповітряної оборони С-300 в районі населеного пункту Новошахтинськ, Ростовської області Росії.

Крім того, у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу у Ростовській області у ніч проти 18 серпня. Раніше ворожі ЗМІ повідомляли про вибухи і масштабну пожежу на російському обʼєкті.

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