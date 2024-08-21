Удар по ЗРК С-300 у Ростовській області: відомо, для чого і чим атакували ЗСУ

ЗСУ атакували ЗРК С-300 у Ростовській області країни-агресорки Росії за 160 км від лінії фронту ракетою "Нептун". Такий висновок зробили в Defense Express.
За словами експертів, у формулюванні повідомлення Генштабу ЗСУ про цей удар є прямий натяк на те, який засіб було використано.
"Зазначено, що удар завдавався підрозділами Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. А єдина відома зброя в розпорядженні ВМСУ з такою дальністю - ракета "Нептун", яку вже використовували для ураження російських ЗРК в окупованому Криму 2023 року", - наголосили в Defense Express.відео дня
Там також припустили, що мета цього удару - створення коридору для атак по нафтопереробному заводу.
Наслідки удару по системі ППО Росії в Ростовській області – відео:
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Удари ЗСУ по території РФ - останні новини
Нагадаємо, ніч на 21 серпня для мешканців столиці країни-агресора Росії видалась дуже тривожною. У Москві було гучно, місцеві жителі масово повідомляли про атаку дронів. Окрім Москви цієї ночі неспокійно було у Брянській, Белгородській, Калузькій, Курській та Ростовській областях. В останній спершу заявили про ракетну атаку, після чого у Новошахтинську спалахнула сильна пожежа.
Пізніше, в Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗСУ завдали удару по російській системі протиповітряної оборони С-300 в районі населеного пункту Новошахтинськ, Ростовської області Росії.
Крім того, у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу у Ростовській області у ніч проти 18 серпня. Раніше ворожі ЗМІ повідомляли про вибухи і масштабну пожежу на російському обʼєкті.
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