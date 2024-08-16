У Севастополі та Керчі прогриміли вибухи: що відомо про атаку на Крим

У ніч на 16 серпня тимчасово окупований Севастополь у Криму нібито атакували ударні дрони. Глава окупаційної адміністрації міста заявив про роботу ППО.
"У Севастополі працює ППО. За попередньою інформацією вже збито один БПЛА над акваторією моря", - написав Развожаєв у Telegram.
Він закликав жителів міста "залишатися в тимчасових укриттях або безпечних місцях".
О 02:51 Развожаєв повідомив, що сили ППО і ЧФ "відбили атаку ЗСУ". Нібито збито три БПЛА.
Пропагандистське російське видання "РИА Новости" повідомило, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
Telegram-канал Кримський вітер писав про вибухи над Керчю, пожежу в районі Кам'янки під Сімферополем і стрілянину в Чорноморському.
"І, схоже, є приліт по горі Мітрідат, де стояв "Панцир-С1", після вибуху - сильна пожежа", - пише канал.
"У Керчі з поромної переправи СП МІС валить дим", - додали на каналі.
Як повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, попередньо уражено:
- поромна переправа в порту Керчі;
- катер у Чорноморському.
Вибухи в Криму - останні новини
У ніч на 9 серпня в тимчасово окупованому Криму було неспокійно. Окупанти заявили, що в Севастополі тричі відбивали атаки ракет "Нептун", БПЛА і морських дронів. У Севастополі та Чорноморському прогриміли сильні вибухи.
У ніч із 8 на 9 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Чорноморське в тимчасово окупованому Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 знищили чергове судно російських окупантів - швидкісний катер проєкту КС 701 типу "Тунець".
Крім того, Сили оборони України завдали удару по морській газовій платформі в Чорному морі, де окупанти розмістили розвідувальне обладнання та до 40 військових.
Атаки ЗСУ на Крим
З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі.
Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.
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