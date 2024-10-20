Завод з КАБами - це ще не все: розкрито подробиці нічної атаки України на Росію

На заводі імені Свердлова у Дзержинську росіяни зберігали КАБи.

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Удар по російських обʼєктах - головне про вибухи в Росії 20 жовтня / Колаж Главреда. Фото: 93 бригада "Холодний Яр", Армія Інформ, скріншот відео

Генштаб ЗСУ прозвітував про успішне ураження аеродрому "Липецьк-2" у Липецькій області та заводу ім. Я.М. Свердлова у Дзержинську Нижньогородської області РФ у ніч проти 20 жовтня.

Як вказується у повідомленні Сил оборони, ціллю атаки на аеродром Липецьк-2 були склади боєкомплекту, авіаційного пального. Крім того, на території обʼєкта базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога.

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Також у ЗСУ підтвердили удар по вибуховому заводу у Дзержинську. За наявною інформацією військових, там зберігалися КАБи.

"В районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються", — ідеться у повідомленні.

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Як писав Главред, у місті Дзержинськ Нижегородської області РФ цієї ночі пролунали вибухи внаслідок атаки із застосуванням безпілотників. Під удар потрапив ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова", який входить у військово-промисловий комплекс країни-агресора.

Вибухи у районі Дзержинська, а також обласного центру - міста Нижній Новгород, залунали близько пів на п'яту ранку за місцевим часом. Губернатор Нижегородської області Глєб Нікітін заявив, що цієї ночі ППО та РЕБ нібито "відбили атаку БПЛА на території дзержинської промзони".

Як зауважив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, цей завод є одним з найбільших російських підприємств, що спеціалізується на виробництві вибухових речовин і боєприпасів.

Основна продукція підприємства включає вибухові речовини, бойові заряди, компоненти для ракетних палив, зокрема твердопаливних ракет, хімічні компоненти.

КАБ - характеристики / Інфографіка: Главред

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