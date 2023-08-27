УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Удар по Су-30, МіГ-29 і ЗРК РФ: аеродром у Курську атакували дрони - ЗМІ

Олексій Тесля
27 серпня 2023, 16:07 оновлено 27 серпня, 16:15
437
Нову "бавовну" в РФ успішно організували військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.
Російський літак Су - 30 СМ, вибух
У Курську дрони вдарили по військових літаках РФ / Міноборони РФ, pixabay.com

У ніч на неділю, 27 серпня дронами-камікадзе був атакований аеродром у російському Курську, де розміщені військові літаки окупантів.

"16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 і одному Міг-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 і два "Панцира", - повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Службі безпеки України.

Крім літаків там також розміщується засоби ППО окупантів. При цьому майже всі безпілотники СБУ долетіли до своїх цілей і тільки три з них були збиті ППО Росії, наголошується в повідомленні.

відео дня

"Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, "бавовна" вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень і кількість загиблих і поранених дізнаємося найближчим часом", - уточнили в СБУ.

Як наголошується в повідомленні, "бавовну" успішно організували військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.

Раніше повідомлялося про те, що з'явилися знімки аеродрому "Сольці" після удару БПЛА. В результаті атаки на військовий аеродром "Сольці" в Новгородській області 19 серпня один бомбардувальник РФ Ту-22М3 міг бути знищений.

Нагадаємо, диверсанти ГУР ударами дронів знешкодили 5 літаків на аеродромах в РФ. Групи диверсантів діяли в глибині РФ в координації з ГУР Міноборони.

Раніше з'явилися нові подробиці вибуху на військовому аеродромі РФ "Шайківка". В результаті удару дрона на аеродромі "Шайківка" пошкоджено як мінімум один літак РФ, підтвердили в ГУР МОУ.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Курськ дрони МиГ-29 Су-30 війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Світ не підштовхує РФ до розпаду, але це станеться за однієї причини – експерт

Світ не підштовхує РФ до розпаду, але це станеться за однієї причини – експерт

17:01 Світ
Удар по Су-30, МіГ-29 і ЗРК РФ: аеродром у Курську атакували дрони - ЗМІ

Удар по Су-30, МіГ-29 і ЗРК РФ: аеродром у Курську атакували дрони - ЗМІ

16:07 Світ
"Потужний вересень для України": Зеленський заінтригував заявою про отримання нової зброї

"Потужний вересень для України": Зеленський заінтригував заявою про отримання нової зброї

16:00 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:01

Світ не підштовхує РФ до розпаду, але це станеться за однієї причини – експерт

16:34

"Нам тут по 7 років": Остапчук показав, який мав вигляд у дитинстві

16:12

Чому не можна говорити "нема за що" на "дякую": фраза може зіграти з вами злий жарт

16:10

Духовка більше не потрібна: унікально смачний рецепт десерту до чаю

16:07

Удар по Су-30, МіГ-29 і ЗРК РФ: аеродром у Курську атакували дрони - ЗМІ

РФ ризикує стати сировинним додатком Китаю, БРІКС заганяє її у глухий кут - ЇжакРФ ризикує стати сировинним додатком Китаю, БРІКС заганяє її у глухий кут - Їжак
16:00

"Потужний вересень для України": Зеленський заінтригував заявою про отримання нової зброї

15:56

56-річного Кіркорова принизили в "рідній" Болгарії

15:03

Фаворит "Холостячки-2" одружився на копії Огнєвич: співачка відреагувала

15:02

Всюди спека, лише в частині областей – грози: погода в Україні на тиждень

Реклама
14:24

Дим видно за кілометри: у Бердянську потужна пожежа на базі військової техніки РФ

14:16

Українські бійці знищили штурмову групу окупантів під Бахмутом

14:02

Фінансовий гороскоп на тиждень з 28 по 2 вересня: кого чекає достаток і успіх

13:40

"Набив би обличчя": відомий "азовець" "пройшовся" по Владу Ямі

13:39

РФ перекинула стратегічні бомбардувальники на авіабазу на Кольському півостровіФото

13:18

"До мурах": Альона Омаргалієва вразила всіх виконанням гімну України перед боєм УсикаВідео

13:15

Гороскоп на тиждень з 28 по 2 вересня: Терези будуть чарівні, Тельці - вирішать проблеми

12:46

Далі Роботиного: ЗСУ активно просуваються на півдні

12:38

РФ вдарила по Україні ракетами Х-101: у ПС пояснили, в чому небезпека

12:11

Дивна ракетна атака або... нічого дивногоПогляд

11:50

На Лимано-Куп'янському напрямку РФ зосередила понад 100 тисяч росіян й змістила "акцент"

Реклама
11:48

РФ атакує Зміїний і "вишки Бойка": у розвідці Великобританії назвали причину

11:38

Трагедія на Житомирщині: у ЗСУ оприлюднили імена усіх загиблих пілотів

11:33

Від Овна до Стрільця: 4 знаки зодіаку, які люблять пити

11:29

Роман Цимбалюк. Півник Медведєв почав видавати тверезі речіВідеоблоги

11:17

Путін - брехун: як насправді виглядала карта України раніше

10:48

РФ влаштувала справжнє "полювання": в ГУР назвали число замахів на Буданова

10:47

На Київщині уламки російської ракети пошкодили 10 будинків: є постраждалі

10:32

"Потужна атака закінчиться": коли в Україні припиняться найсильніші обстріли - прогноз на осінь

10:08

Найсмачніша закуска з СРСР: просто бездоганний рецепт за 5 хвилинВідео

09:50

Чим відіпрати білі шкарпетки: 3 способи, які точно допоможуть

09:45

Гороскоп на завтра 28 серпня 2023: Овнам - переворот на роботі, Дівам - безсоння

09:43

Окупанти атакують і намагаються влаштувати "котел": офіцер ЗСУ назвав напрямок

09:37

Залужний таємно зустрівся із командуванням НАТО: що відомо

09:04

Повний місяць у вересні 2023 року: що чекає на кожен знак зодіакуВідео

09:01

Що нас чекає у 2025-му: цілком можливо, що ми боїмося не тогоПогляд

08:47

РФ готує новий масований удар: українцям назвали, чим готові бити окупанти

08:32

ЗСУ готують потужний удар по другій лінії оборони окупантів на Запоріжжі - ISW

08:10

Поспішите - сусідів насмішите: як дізнатися, коли час копати картоплю

07:24

На Київщині та Черкащині пролунали вибухи: Росія запустила крилаті ракети

06:24

Хоч і вбив Путін Пригожина, а до перемоги це його не наблизилоПогляд

Реклама
05:41

Карта дня: що віщує Таро на 27 серпня

05:00

"Я обійняла тебе прямо перед вильотом": дівчина пілота Джуса опублікувала прощальний пост

03:30

Відомий астролог розповів, що можна і чого не можна робити у вересніВідео

02:05

Кому судилося прожити понад 100 років: як "обчислити" долю по лінії життя на руці

01:35

Чи варто заводити знайомства і відносини: любовний гороскоп на вересень від Влада Росса

00:25

"Це справді велика проблема": на Заході занепокоєні затягуванням війни - Bloomberg

00:03

У Росії помер відомий режисер і сценарист

26 серпня, субота
23:36

"Не просто вихід на кордони 1991-го року": Подоляк назвав спосіб виграти війну з РФ

23:16

"Літак під гострим кутом зайшов": подробиці смертельної авіакатастрофи на Житомирщині

22:47

Любовний гороскоп на тиждень 28 серпня - 3 вересня: Рибам - відповідь, Раку - віддача

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти