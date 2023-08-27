Удар по Су-30, МіГ-29 і ЗРК РФ: аеродром у Курську атакували дрони - ЗМІ

У ніч на неділю, 27 серпня дронами-камікадзе був атакований аеродром у російському Курську, де розміщені військові літаки окупантів.
"16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 і одному Міг-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 і два "Панцира", - повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Службі безпеки України.
Крім літаків там також розміщується засоби ППО окупантів. При цьому майже всі безпілотники СБУ долетіли до своїх цілей і тільки три з них були збиті ППО Росії, наголошується в повідомленні.
"Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, "бавовна" вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень і кількість загиблих і поранених дізнаємося найближчим часом", - уточнили в СБУ.
Як наголошується в повідомленні, "бавовну" успішно організували військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.
Раніше повідомлялося про те, що з'явилися знімки аеродрому "Сольці" після удару БПЛА. В результаті атаки на військовий аеродром "Сольці" в Новгородській області 19 серпня один бомбардувальник РФ Ту-22М3 міг бути знищений.
Нагадаємо, диверсанти ГУР ударами дронів знешкодили 5 літаків на аеродромах в РФ. Групи диверсантів діяли в глибині РФ в координації з ГУР Міноборони.
Раніше з'явилися нові подробиці вибуху на військовому аеродромі РФ "Шайківка". В результаті удару дрона на аеродромі "Шайківка" пошкоджено як мінімум один літак РФ, підтвердили в ГУР МОУ.
Більше новин:
- Потужна "бавовна" в Таганрозі: в будинках повилітали вікна, є постраждалі
- Безграмотні дії операторів ППО: Данілов зіронізував щодо "бавовни" в Таганрозі
- Через "бавовну" в Криму зброя до окупантів йде із запізненням-ОК"Південь"