Удар по Су-30, МіГ-29 і ЗРК РФ: аеродром у Курську атакували дрони - ЗМІ

Нову "бавовну" в РФ успішно організували військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.

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У Курську дрони вдарили по військових літаках РФ / Міноборони РФ, pixabay.com

У ніч на неділю, 27 серпня дронами-камікадзе був атакований аеродром у російському Курську, де розміщені військові літаки окупантів.

"16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 і одному Міг-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 і два "Панцира", - повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Службі безпеки України.

Крім літаків там також розміщується засоби ППО окупантів. При цьому майже всі безпілотники СБУ долетіли до своїх цілей і тільки три з них були збиті ППО Росії, наголошується в повідомленні.

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"Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, "бавовна" вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень і кількість загиблих і поранених дізнаємося найближчим часом", - уточнили в СБУ.

Як наголошується в повідомленні, "бавовну" успішно організували військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.

Раніше повідомлялося про те, що з'явилися знімки аеродрому "Сольці" після удару БПЛА. В результаті атаки на військовий аеродром "Сольці" в Новгородській області 19 серпня один бомбардувальник РФ Ту-22М3 міг бути знищений.

Нагадаємо, диверсанти ГУР ударами дронів знешкодили 5 літаків на аеродромах в РФ. Групи диверсантів діяли в глибині РФ в координації з ГУР Міноборони.

Раніше з'явилися нові подробиці вибуху на військовому аеродромі РФ "Шайківка". В результаті удару дрона на аеродромі "Шайківка" пошкоджено як мінімум один літак РФ, підтвердили в ГУР МОУ.

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