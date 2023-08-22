Ту-22М готувався бити ракетами: знімки аеродрому "Сольці" після удару БПЛА

У Мережі з'явилися супутникові знімки сервісу Planet labs до і після атаки на аеродром "Сольці".

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В результаті удару дрона згорів один з бомбардувальників РФ Ту-22М / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

В результаті атаки на військовий аеродром "Сольці" в Новгородській області 19 серпня один бомбардувальник РФ Ту-22М3 міг бути знищений.

Інші літаки окупантів були переміщені. Про це свідчать оприлюднені в Мережі супутникові знімки сервісу Planet labs до і після атаки на аеродром "Сольці".

Один зі знімків був зроблений 16 серпня - ще до атаки на аеродром. На зображенні видно російські бомбардувальники Ту-22М3.

На знімках від 21 серпня, тобто через два дні після атаки, помітно обгорілий слід на місці, де раніше розташовувався один з літаків. Також на ньому відсутні інші бомбардувальники.

Дивіться відео - аеродром "Сольці" після удару БПЛА:

Подробиці удару по аеродрому "Сольці"

У свою чергу аналітики проекту "єРадар" відзначають, що раніше на одному зі знімків було ясно видно, що біля літака Ту-22М, який зігрів в результаті удару дрона, лежали дві ракети типу Х-22.

Підкреслюється, що в результаті недавньої атаки на цьому аеродромі, був знищений саме цей Ту-22М3.

"Можна зробити висновок, що літак був повністю споряджений і готовий до бойового вильоту", - додали аналітики.

Раніше повідомлялося про те, що диверсанти ГУР ударами дронів знешкодили 5 літаків на аеродромах в РФ. Групи диверсантів діяли в глибині РФ в координації з ГУР Міноборони.

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