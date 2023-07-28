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Потужна "бавовна" у Таганрозі: в будинках повилітали вікна, є постраждалі

Юлія Куришко
28 липня 2023, 16:59 оновлено 28 липня, 17:42
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Причиною вибухів пропагандистські росЗМІ вважають, ніби то був приліт ракети чи БПЛА.
Потужна 'бавовна' у Таганрозі: в будинках повилітали вікна, є постраждалі
У Таганрозі пролунали вибухи / колаж: Главред, фото: УНІН, Вікіпедія, росЗМІ

У Таганрозі 28 липня пролунав потужний вибух. Місцеві повідомили, що у найближчих будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

Пропагандистські росЗМІ пишуть, що причиною був приліт ракети чи БПЛА. На відео, які публікують очевидці в мережі, видно, як над містом здіймається густий дим.

У місцевих пабліках повідомляють, що "бавовна" сталася в районі аквапарку "Лазурний" на вулиці адмірала Крюйса. Йдеться, що спрацювала сигналізація у машин, відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.

відео дня
Потужна 'бавовна' у Таганрозі: в будинках повилітали вікна, є постраждалі
У Тгаганрозі "бавовна" / скріншот: Главред

Дивіться відео про те, як у Таганрозі трапилась бавовна:

Потужний вибух спричинив у Таганрозі чималу вирву та пошкодження будівель.

Потужна 'бавовна' у Таганрозі: в будинках повилітали вікна, є постраждалі
Наслідки вибуху у Таганрозі / скріншот: Главред

Повідомляється, що на місці вибуху в Таганрозі знайшли уламки та вражаючі елементи, характерні для ракет системи С-200 або С-300.

Потужна 'бавовна' у Таганрозі: в будинках повилітали вікна, є постраждалі
Стало відомо, чим атакували Таганрог / скріншот: Главред

"Бавовна" в Росії

Нагадаємо, що під Курськом в РФ спалахнула масштабна пожежа після атаки дрона. Перед пожежею очевидці чули "гучну бавовну". Площа загоряння - близько 2000 кв. м.

Вранці 4 липня РФ атакували безпілотники - сталась потужна пожежа під Москвою. Російське Міністерство з надзвичайних справ повідомило, що загорілося складське приміщення на площі 400 "квадратів".

У Генічеську склад БК окупантів детонував кілька годин. Вибухи лунали не в самому Генічеську, а в районі селища Рикове, він розташований в 18 кілометрах від райцентру.

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