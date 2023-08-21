Дірява охорона проґавила звичайний коптер: деталі вибуху на військовому аеродромі РФ

В результаті удару дрона на аеродромі "Шайковка" пошкоджено як мінімум один літак РФ, підтвердили в ГУР МОУ.

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На військовому аеродромі РФ прогриміли вибухи / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли подробиці удару по російському військовому аеродрому "Шайковка" в Калузькій області.

В результаті удару дрона пошкоджений як мінімум один літак. При цьому завдання виконувалося в координації з військовою розвідкою України, розповів представник ГУР МОУ Андрій Юсов в коментарі виданню Ліга.

Він уточнив, що в результаті удару щонайменше один літак окупантів пошкоджений. При цьому російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат і пошкоджень.

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"... Є люди, які в координації з ГУР виконали поставлені завдання. Прийшли з центральної Росії, відпрацювали і успішно повернулися відповідно назад. Як і в багатьох інших випадках, ГУР продовжує виконувати завдання, власне, в тому числі і на території держави агресора", - розповів Юсов.

Подробиці удару по "Шайковці"

Як пише видання Defence-ua, якщо інформація про ураження (або можливо і знищення) російського Ту-22М3 на аеродромі "Шайковка" підтвердиться, то це буде унікальний випадок в історії, коли фактично за три дні звичайними квадрокоптерами двічі успішно атакували далекобійні бомбардувальники (кількома днями раніше Ту-22М був знищений ударом дрона на аеродромі "Сольці").

"Як саме таємничим безпілотникам вдається так спокійно потрапляти на територію військових авіабаз вже "пояснили" самі росіяни, які тепер скаржаться, що втратили свій ТУ-22М3, тому що відправили всю аеродромну охорону на фронт", - додає видання.

Що відомо про військовий аеродром "Шайковка"

Російський аеродром "Шайковка" використовується для базування літаків дальньої авіації сімейства Ту.

За словами представника Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, літаки РФ, які злітали з "Шайковки" 15 серпня, окупанти випустили чотири крилаті ракети Х-22 по Україні.

Нагадаэмо, БПЛА впав на аеродром в Калузькій області, в результаті пошкоджено один літак. На території російського військового аеродрому в Калузькій області 21 серпня впав невідомий дрон-камікадзе.

Раніше повідомлялося, що в РФ Ту-22 готувався до вильоту, але згорів дотла. Розмір полум'я палаючого Ту-22М говорить про те, що літак був заправлений перед вильотом.

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