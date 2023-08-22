Диверсанти ГУР ударами дронів знешкодили 5 літаків на аеродромах у РФ – ЗМІ

Групи диверсантів діяли в глибині РФ в координації з ГУР Міноборони.

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Один з бомбардувальників Ту-22М згорів в результаті удару по аеродрому "Сольці" / Колаж: Главред, Фото : defence-ua.com, скріншот

Стали відомі нові деталі атаки на військові аеродроми РФ "Сольці" і "Шайковка", в результаті чого були пошкоджені бойові літаки окупантів.

Як розповіло джерело NV у Головному управлінні розвідки Міноборони, таємні групи, діяльність яких координує українська військова розвідка, вдарили безпілотниками по російських бомбардувальниках на військових аеродромах.

"За останні кілька днів групи диверсантів, координовані ГУР Міноборони, знешкодили п'ять російських літаків, в тому числі і стратегічні бомбардувальники, які завдавали ракетних ударів по українських містах", - йдеться в повідомленні.

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Подробиці ударів по військових аеродромах РФ

Підкреслюється, що 19 серпня агенти ГУР атакували безпілотниками військовий аеродром в Сольцях Новгородської області РФ. В результаті був знищений бомбардувальник Ту-22 М3, ще два літаки отримали пошкодження.

21 серпня в Калузькій області Росії на аеродромі Шайковка в результаті атаки дронів, керованих диверсантами ГУР, пошкодження отримали ще два російські бомбардувальники.

"Ці операції з дронами координуються ГУР і завдали чутливих втрат ворогу у військовій авіації. Та й головне, що таких літаків [йдеться про Ту-22 М3] в країні-агресорі вже не виробляють", — додало джерело в ГУР.

Удари по російських військових аеродромах

Раніше з'явилися нові подробиці вибуху на військовому аеродромі РФ "Шайковка". В результаті удару дрона на аеродромі "Шайковка" пошкоджено як мінімум один літак РФ, підтвердили в ГУР МОУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в РФ Ту-22 готувався до вильоту, але згорів дотла. Розмір полум'я палаючого Ту-22М говорить про те, що літак був заправлений перед вильотом.

Як раніше повідомлялося, ударом БПЛА по авіабазі "Сольці" в Новгородській області РФ 19 серпня було пошкоджено як мінімум два літаки російської бойової авіації. Як пише Інститут вивчення війни, напередодні окупанти підтвердили підбиття всього одного літака, але, за даними російських джерел ISW, пошкодження отримали дві "пташки".

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