"Бавовна" в Росії: на стратегічному аеродромі в Енгельсі пролунали потужні вибухи

У ніч на 26 грудня російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. У Мережі пишуть про загиблих і про пошкоджені літаки.
Російські Telegram-канали повідомляють, що внаслідок атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.
Два вибухи один за одним пролунали о 01:35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження.
У містах звучала повітряна тривога. З роликів неясно, її включили до "прильотів", або вже після них.
Губернатор Саратовської області Романа Бусаргін повідомив у Telegram, що інформація про нібито оголошену евакуацію з Енгельса, яка з'явилася в пресі та Мережі, не відповідає дійсності. За його словами, в житлових кварталах міста жодних надзвичайних подій не сталося, і "жодної загрози для жителів абсолютно немає", об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали.
Бусаргін не став коментувати ситуацію з вибухами на аеродромі, де розташована стратегічна авіація - бомбардувальники Ту-95 і Ту-160. За його словами, на об'єкті триває перевірка.
"Дані про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури", - сказав Бусаргін.
У Міноборони РФ прокоментували "бавовну" на аеродромі в Енгельсі.
"Засоби ППО в понеділок збили на малій висоті при підльоті до військового аеродрому "Енгельс" Саратовської області український безпілотник. У результаті падіння його уламків троє російських військових, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення. Авіатехніка пошкоджень не отримала", - цитують відомство росЗМІ.
Зазначимо, аеродром в Енгельсі розташований за сотні кілометрів від кордону з Україною. Росія використовує стратегічну авіацію зокрема і з цього об'єкта для завдання масованих ракетних ударів по Україні.
Вибухи на військових аеродромах РФ
5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області прогриміли вибухи. Було пошкоджено щонайменше два Ту-95.
Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Повідомлялося про щонайменше 3 загиблих і 6 постраждалих.
Радник Офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.
Раніше журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160.
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