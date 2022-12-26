"Бавовна" в Росії: на стратегічному аеродромі в Енгельсі пролунали потужні вибухи

У Мережі повідомляють, що внаслідок атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

Вибухи на аеродромі в Енгельсі пролунали в ніч на 26 грудня / Фото УНІАН, відкриті джерела

У ніч на 26 грудня російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. У Мережі пишуть про загиблих і про пошкоджені літаки.

Російські Telegram-канали повідомляють, що внаслідок атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

Два вибухи один за одним пролунали о 01:35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження.

У містах звучала повітряна тривога. З роликів неясно, її включили до "прильотів", або вже після них.

Губернатор Саратовської області Романа Бусаргін повідомив у Telegram, що інформація про нібито оголошену евакуацію з Енгельса, яка з'явилася в пресі та Мережі, не відповідає дійсності. За його словами, в житлових кварталах міста жодних надзвичайних подій не сталося, і "жодної загрози для жителів абсолютно немає", об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали.

Бусаргін не став коментувати ситуацію з вибухами на аеродромі, де розташована стратегічна авіація - бомбардувальники Ту-95 і Ту-160. За його словами, на об'єкті триває перевірка.

"Дані про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури", - сказав Бусаргін.

У Міноборони РФ прокоментували "бавовну" на аеродромі в Енгельсі.

"Засоби ППО в понеділок збили на малій висоті при підльоті до військового аеродрому "Енгельс" Саратовської області український безпілотник. У результаті падіння його уламків троє російських військових, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення. Авіатехніка пошкоджень не отримала", - цитують відомство росЗМІ.

Зазначимо, аеродром в Енгельсі розташований за сотні кілометрів від кордону з Україною. Росія використовує стратегічну авіацію зокрема і з цього об'єкта для завдання масованих ракетних ударів по Україні.

Вибухи на військових аеродромах РФ

5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області прогриміли вибухи. Було пошкоджено щонайменше два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Повідомлялося про щонайменше 3 загиблих і 6 постраждалих.

Радник Офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Раніше журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160.

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