Безграмотні дії операторів ППО: Данілов зіронізував щодо 'бавовни' в Таганрозі

Ситуація в Таганрозі є наслідком непрофесійної роботи операторів ППО російської окупантської армії, вважає секретар РНБО Олексій Данілов.

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Данілов не став довго підбирати слова для оцінки "бавовни" в Таганрозі / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Ситуація, яка склалася в місті Таганрозі (в країні-агресорі Росії) в результаті вибухів 28 липня, викликана в першу чергу непрофесійною роботою операторів комплексів ППО російської армії. Про це написав на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Події в Таганрозі - ніщо інше, як абсолютно безграмотні дії операторів російських комплексів ППО", - написав він.

Недавні "бавовни" в Росії

Нагадаємо, що під Курськом в РФ спалахнула масштабна пожежа після атаки дрона. Перед пожежею очевидці чули "гучна бавовна". Площа загоряння - близько 2000 кв. м.

відео дня

Вранці 4 липня РФ атакували безпілотники - сталася потужна пожежа під Москвою. Російське Міністерство з надзвичайних справ повідомило, що загорілося Складське приміщення на площі 400 "квадратів".

У Генічеську склад БК окупантів детонував кілька годин. Вибухи лунали не в самому Генічеську, а в районі селища Рикове, він розташований в 18 кілометрах від райцентру.

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