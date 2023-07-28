Безграмотні дії операторів ППО: Данілов зіронізував щодо 'бавовни' в Таганрозі

Ситуація, яка склалася в місті Таганрозі (в країні-агресорі Росії) в результаті вибухів 28 липня, викликана в першу чергу непрофесійною роботою операторів комплексів ППО російської армії. Про це написав на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter секретаря РНБО Олексія Данілова.
"Події в Таганрозі - ніщо інше, як абсолютно безграмотні дії операторів російських комплексів ППО", - написав він.
Недавні "бавовни" в Росії
Нагадаємо, що під Курськом в РФ спалахнула масштабна пожежа після атаки дрона. Перед пожежею очевидці чули "гучна бавовна". Площа загоряння - близько 2000 кв. м.
Вранці 4 липня РФ атакували безпілотники - сталася потужна пожежа під Москвою. Російське Міністерство з надзвичайних справ повідомило, що загорілося Складське приміщення на площі 400 "квадратів".
У Генічеську склад БК окупантів детонував кілька годин. Вибухи лунали не в самому Генічеську, а в районі селища Рикове, він розташований в 18 кілометрах від райцентру.
Більше цікавих новин: