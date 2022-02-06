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Науковці з'ясували, що для зараження COVID-19 вистачає однієї краплі з вірусом

6 лютого 2022, 09:09

За словами вчених, середній інкубаційний період вірусу склав 42 години.

коронавірус
Учені з'ясували, що для зараження COVID-19 вистачає однієї краплі з вірусом / колаж Pixabay, Reuters

Щоб заразитися коронавірусом, досить потрапляння в організм однієї краплі з вірусом. До такого висновку прийшли вчені під час нового експерименту.

Дослідники навмисно заразили молодих здорових добровольців SARS-CoV-2 і простежили, як проходить процес інфікування. Результати опублікували в In Review.

До дослідження залучили 34 здорових добровольців у віці від 18 до 30 років. Вони ніколи не були інфіковані коронавірусом і не отримували щеплення від COVID-19. Крім того, всі учасники мали негативний результат на антитіла проти коронавірусу.

Науковці ввели добровольцям низьку дозу SARS-CoV-2 у вигляді крапель в ніс. Відзначається, що вони містили приблизно таку ж кількість вірусу, як в одній краплі слизу з носа людини, інфікованої коронавірусом.

Версія SARS-CoV-2, використана в дослідженні, передувала Альфа-варіанту, але відрізнялася від вихідної версії вірусу мутацією під назвою D614G. Ця мутація впливає на шипоподібний білок, який вірус використовує для зараження клітин, і, як вважається, збільшує трансмісивність вірусу, кажуть вчені.

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Половина добровольців заразилися COVID-19. У 16 з них з'явилися симптоми від легкого до помірного ступеня, такі як біль у горлі, головний біль, болі в м'язах і суглобах, втома і лихоманка. Приблизно третина інфікованих втратили нюх, а у 10 з цих людей нюх повернувся до норми протягом трьох місяців. У трьох людей залишився дефіцит смаку і нюху.

Головний автор дослідження доктор Крістофер Чіу заявив, що, на щастя, в їх моделі інфікування здорових молодих дорослих учасників не було серйозних симптомів або клінічних проблем. "З цієї причини результати дослідження найбільш характерні для легких інфекцій, а не для важких", – сказав він.

За словами вчених, середній інкубаційний період вірусу склав 42 години.

Дослідники брали зразки мазків з горла і носа учасників два рази на день і розраховували кількість присутнього життєздатного вірусу за допомогою ПЛР-тестів і лабораторних аналізів. Вони виявили, що кількість вірусу в учасників швидко збільшувалася після інкубаційного періоду.

За їх словами, вірус може бути виявлений спочатку в горлі орієнтовно через 40 годин після контакту з хворою людиною, а потім в носі орієнтовно через 58 годин після зараження.

У середньому вірусне навантаження учасників досягло піку через п'ять днів після їх початкового контакту. Група повідомила, що рівень вірусу в горлі зазвичай залишався нижче, ніж у носі, а також досягав піку раніше.

Експрес-тести менш імовірно виявили вірус на низьких рівнях, що означало, що в той час було більше шансів на "помилково негативні" результати.

Тепер команда вчених планує з'ясувати, чому інші учасники експерименту не заразилися SARS-CoV-2. Вони також планують провести аналогічний експеримент зі штамом Дельта. Про аналіз Омікрона поки нічого невідомо.

Раніше експерти з Південної Африки, де вперше виявили новий штам коронавірусу, з'ясували, що симптоми зараження "Омикроном" - це пирхота в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м'язах і нічна пітливість.

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