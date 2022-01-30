Голубовська розповіла, чи буде "довічна" вакцинація від коронавірусу для українців

Інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська висловилася щодо можливої / УНІАН

Провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська висловилася щодо можливої необхідності робити щеплення і далі на постійній основі.

Заслужений лікар України в ефірі телеканалу "Україна 24" закликала вакцинуватися від коронавірусу бустерною дозою людей у віці і тих громадян, які входять до групи ризику

Голубовська зазначила, що через нові препарати від COVID-19 вакцинованим людям надалі не доведеться робити щеплення все життя.

Також Голубовська висловилася про новий варіант коронавірусу, який може обходити захист, сформовану в організмі людини завдяки вакцинам. Зокрема, як це фіксується у штаму Омікрон, що відрізняється високою заразністю.

читайте також"Думав, що дадуть путівку в санаторій": українець 27 разів вакцинувався від коронавірусу"Нам обіцяли нову вакцину під нові варіанти, оскільки ці вислизають", - зазначила вона.

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При цьому лікар-інфекціоніст підкреслює, що все ж бустерне щеплення від COVID-19 рекомендується літнім і пацієнтам з групи ризику.

"А для молоді це практично не грає ніякої ролі. Я думаю, що все буде змінюватися", - висловилася Голубовська.

Зазначимо, що коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 24 508 осіб, з них - 3378 дітей та 444 медпрацівники. При цьому в лікарні були госпіталізовані 3692 людини.

Як повідомили в МОЗ, за добу 29 січня в Україні померли 94 людини. Водночас видужали 3145 осіб.

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