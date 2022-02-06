Коронавірус в Україні 6 лютого: за добу виявили понад 27 тисяч нових хворих

В Украине за сутки обнаружили более 27 тысяч новых COVID-больных / Reuters

Коронавірус в Україні станом на ранок неділі, 6 лютого, виявили у 27 851 людини. Серед них інфікувалися 2 597 дітей і 431 медичний працівник.

До лікарень через COVID-19 потрапили 4 219 осіб, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Померли за минулу добу 109 осіб, які хворіли коронавірусом, одужали – 6 089.

Кількість хворих в Україні за весь час пандемії

Від початку пандемії 4 284 059 людей в Україні захворіли на COVID-19, з них одужали 3 676 068 осіб, не змогли побороти хворобу – 101 277 людей.

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 лютого, коронавірус в Україні побив абсолютний антирекорд від початку пандемії – за добу зафіксували 43 778 нових хворих.

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Раніше аналітик розповідала, що під час піку захворюваності Омікроном в Україні можуть фіксувати до 50 тисяч випадків інфікування на день. Також вона зазначила, що зараз адаптивний карантин допомагає недопущенню перевантаження медичної системи. Відповідно, найближчим часом ніхто його скасовувати не буде.

Також раніше у ВООЗ спрогнозували, коли в Європі настане "міцний мир" з COVID-19. На думку чиновника ВООЗ Ганса Клюге, ситуація з коронавірусом може покращитися завдяки трьом факторам, серед яких високі показники вакцинації.

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