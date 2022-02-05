Після візиту в Україну Ердоган захворів на коронавірус: з'явилася реакція Зеленського

Володимир Зеленський і Реджет Тайїп Ердоган / Офіс президента України

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив у суботу, що заразився штамом коронавірусу Covid-19 Омікрон.

Як повідомляє він у своєму Twitter, разом з дружиною вони здали тест на COVID-19 після появи легких симптомів хвороби і тест показав позитивний результат.

Крім того, Ердоган повідомив, що хвороба протікає в легкій формі і він продовжить працювати віддалено.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський бажає президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану і його дружині Еміні швидкого і легкого одужання.

"Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на COVID-19 у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану і пані Еміні, швидкого і легкого одужання!"- зазначив він у Twitter.

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Додамо, що після цього Ердоган перепостив твіт Зеленського і написав: "мій дорогий друже, я хотів би висловити подяку від себе і моєї дружини за це прекрасне послання".

Візит президента Туреччини в Україну

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган з офіційним візитом 3 лютого побував в Україні.

Після особистої зустрічі Ердогана і Зеленського почалася церемонія підписання низки угод між Україною і Туреччиною. Зокрема, підписано угоду про ЗВТ.

Ердоган заявив, що Туреччина готова робити все належне, щоб Закінчилася криза двох країн (України і Росії - ред.)

"Ми із задоволенням приймемо саміт на рівні лідерів або технічних переговорів", - повідомив Ердоган.

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