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Навчання Китаю щодо оточення Тайваню: Пекін відкрито імітував ракетний удар по острову

Андрій Ганчук
9 квітня 2023, 14:58 оновлено 9 квітня, 15:11
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Китай зробив симуляцію ударів не тільки по об'єктах Тайваню, але і ключових іноземних військових цілях у водах і біля самого узбережжя острова.
Китай, Тайвань
Армія Тайваню в стані бойової готовності через потенційну військову загрозу з боку Китаю / Колаж ua.depositphotos.com, GoogleMaps

Збройні сили КНР вперше імітували ракетний удар по Тайваню і морських цілях навколо нього. Об'єктами віртуальним атак стали не тільки тайванські, а й іноземні військові об'єкти. Тайбей відстежує ситуацію і тримає свої війська в режимі підвищеної готовності.

Як повідомляє Reuters, під час військових навчань Китаю "щодо оточення Тайваню", які розпочалися 8 квітня, китайці вперше відкрито імітували ракетний удар по Тайваню, а також морських цілях навколо острова.

"Декілька типів підрозділів [9 квітня] здійснили спільні імітаційні високоточні удари по ключових цілях на острові Тайвань і в навколишніх водах і продовжують підтримувати наступальну позицію навколо острова", - пишуть журналісти з посиланням на Центральне телебачення Китаю.

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Джерело агентства повідомило, що Китай симулював повітряні і морські атаки не тільки по Тайваню, але і по іноземних військових об'єктах у водах біля узбережжя Тайваню.

"Тайвань - не єдина їхня мета. Це дуже провокаційно", – зазначив Інсайдер.

Реакція Тайваню на військові навчання Китаю

У Міноборони Тайваню розповіли, що засікли 58 китайських літаків, у тому числі винищувачі Су-30 і бомбардувальники Н-6 (версія за Ліцензією Ту-16).

Тайбей стежить за ситуацією і тримає свої військові сили в режимі бойової готовності.

"Що стосується пересування ракетних сил китайських комуністів, Національні збройні сили уважно відстежують їх за допомогою загальної системи розвідки, спостереження і рекогносцировки. Сили протиповітряної оборони залишаються в стані підвищеної готовності", - сказали на Тайвані.

Державний таблоїд КНР Global Times зазначив, що Китай вперше офіційно і відкрито заявив про симулювання ракетного удару по Тайваню.

Чжао Сяочжуо, науковий співробітник Академії військових наук Китаю, припустив, що ключовими цілями Пекіна були об'єкти інфраструктури, серед яких злітно-посадкові смуги, військові матеріально-технічні бази і мобільні цілі, "щоб у разі необхідності їх швидко знищити".

Довідка

Китайська Республіка Тайвань - визнана 17 країнами держава. До моменту, коли комуністичний режим Мао Цзедуна здобув перемогу в громадянській війні, вона контролювала всю територію Китаю. З 1949 року контроль вдалося зберегти лише над Тайванем і кількома невеликими островами. КНР вважає, що Тайвань – його провінція і заявляє про "прагнення до мирного возз'єднання".

Зокрема, 16 жовтня глава КНР Сі Цзіньпін відкрив ХХ з'їзд Комуністичної партії Китаю обіцянкою підпорядкувати Тайвань.

"Вирішення питання Тайваню - це особиста справа китайців і залежить від китайців", - заявив Сі Цзіньпін.

У Тайвані кажуть, що готові чинити збройний опір КНР у разі військового вторгнення. США надають серйозну військову і політичну підтримку Тайбею незважаючи на те, що офіційного військового зв'язку немає. Тайвань також підтримують Японія, Австралія, Канада і деякі країни Європи.

Україна юридично вважає Тайвань частиною КНР.

Китай може готуватися до вторгнення на Тайвань

Американський журнал із зовнішньої політики Foreign Affairs опублікував статтю, в якій йшлося про те, що глава КНР Сі Цзіньпін на засіданні китайського парламенту сказав своїм генералам, щоб вони, в разі війни, "воювали сміливо". У матеріалі відзначили, що по той бік Тайванської протоки в містах йде будівництво нових бомбосховищ, а по всій країні створюють Офіси національної оборонної мобілізації.

У The New York Times написали, що Китай вивчає війну Росії проти України. Китайці аналізують інновації, тактику і ефективність військових операцій, які проводять Київ і Москва. Як вважають аналітики, Пекін цікавиться ситуацією на випадок можливого зіткнення за Тайвань.

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