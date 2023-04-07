У Китаї ухилилися від діалогу Сі Цзіньпіна з Зеленським і невірно трактували війну

Китай зібрався "внести свій внесок у досягнення миру", проте Пекін, як і раніше, не готовий вести перемовини з Києвом на вищому політичному рівні.

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Китай не може визначитися з питанням щодо перемовин Сі Цзіньпіна і Зеленського / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Прессекретарка Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін не підтвердила, але і не спростувала повідомлення про те, що китайський очільник Сі Цзіньпін готовий поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, але, мовляв, тільки тоді, коли настане час. Причому вона сказала, що Пекін підтримує контакти "з усіма залученими сторонами" і згадала про Україну тільки в останню чергу. Найбільшу з часів Другої світової війни війну вона назвала "українським питанням".

Під час брифінгу МЗС Китаю Мао Нін, говорячи про зустріч президента Франції Макрона з лідером КНР Цзіньпіном, сказала, що Китай "з українського питання знаходиться в діалозі з усіма відповідними сторонами, в тому числі, і з Україною".

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Вона не підтвердила і не спростувала інформацію дипломатів, згідно з якою Китай готовий до перемовин з президентом України Зеленським, але, мовляв, тільки коли настане час.

"Китай завжди виступає за мирне врегулювання і готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб внести свій внесок у досягнення миру", - підкреслила Мао Нін.

Плани щодо перемовин Зеленського і Сі Цзіньпіна

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня відвідав Москву.

У столиці країни-агресора він провів зустріч з російським директором Володимиром Путіним, який попросив Цзіньпіна туди приїхати. ЗМІ тиражували інформацію про те, що після перемовин китайський лідер зателефонує президенту України Володимиру Зеленському, але дзвінка не було.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що робота над організацією телефонної розмови Зеленського і Сі Цзіньпіна йде, але Києву і Пекіну складно домовитися через позицію Китаю.

За його словами, в КНР не визначилися – стати посередником між Україною і агресором Росією, або триматися осторонь.

6 квітня французьке видання Le Parisien з посиланням на слова дипломата, який був присутній на зустрічі Макрона і Цзіньпіна, сказав, що глава КНР Цзіньпін готовий зателефонувати президенту Зеленському. Однак тільки тоді, коли настане потрібний час.

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