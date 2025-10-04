Тряслися руки і повторював Януковича: Путін вразив публіку нездоровою поведінкою

На одному з недавніх виступів президент Росії Володимир Путін продемонстрував помітну знервованість.

Путін повторює Януковича / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скрин с видео ютуб

Володимир Путін повторює українського втікача-президента

Дивний збіг та нездорова поведінка у промові глави Росії

Під час одного з останніх виступів президента Росії Володимира Путіна уважні користувачі звернули увагу на кілька дивних деталей. Окрім помітної напруженості у його поведінці, спостерігалася і своєрідна паралель із колишнім президентом України Віктором Януковичем, яка породила гору теорій змови.

На відео, яке шириться мережею, Путін намагається спростувати поширену думку про те, що він поводиться як монарх. Він запевнив, що не вважає себе імператором і не має "імператорських схильностей". Навпаки, підкреслив, що він "обраний народом президент".

Путін тремтячими руками ледь не зламав ручку / фото: тг-канал Главред

"Олександр Перший був імператором, а я обраний народом президент", - заявив Путін.

Ця фраза викликала чимало обговорень, адже схожі слова колись лунали від Віктора Януковича під час його інавгурації у 2010 році. Тоді він урочисто сказав:

"Я, Віктор Янукович, волею народу обраний президентом України, вступаючи на цю високу посаду, присягаю на вірність Україні".

Таке збіг формулювань виглядає щонайменше символічно, особливо на тлі нещодавньої появи Януковича з черговими лестощами на адресу Кремля та Путіна.

Окрім цього, у виступі президента РФ помітили ознаки нервозності: його руки помітно тремтіли й часто змінювали положення. У лівій руці Путін тримав ручку, яку стискав настільки сильно, що, здавалося, ось-ось її зламає.

Примітно, що подібний епізод траплявся і з самим Януковичем: під час одного з офіційних звернень він зламав ручку, вибачаючись перед українським народом. Багато телеканалів тоді вирізали цей момент із запису, однак відео все ж потрапило в мережу.

Куди пропав Віктор Янукович - останні новини за темою

Як писав Главред, Віктор Янукович, який залишив Україну і втік до Росії після Майдану, 1 вересня неочікувано оприлюднив відеозвернення. У ньому він висловив підтримку політиці Кремля та позитивно оцінив дії Володимира Путіна.

Згодом аналітики ISW розкрили задум Путіна. Вони пояснили, навіщо Кремль показав ролик із Януковичем та що стоїть за такою стратегією.

Політолог, викладач КНУ ім. Т. Шевченка Петро Олещук висловив думку, що Росія знову використала Януковича в інформаційній кампанії.

"Де-факто Янукович підтвердив тези, які останнім часом озвучує Трамп і багато хто в його оточенні, а саме: війна з Росією почалася через те, що Україну хотіли затягнути до НАТО. Робили це "кляті демократи": у 2014 році – Обама, а в 2022-у – Байден. А Путін... він у війні не винен. Мовляв, уся провина – на американських демократах і Євросоюзі, які хотіли затягнути Україну до Альянсу і заради цього "влаштували переворот". І от, росіяни підсовують "президента", проти якого був влаштований "переворот", і він підтверджує все це публічно", - вказує він.

Про персону: Володимир Путін Володимир Путін — президент Російської Федерації, однак Україна і низка інших країн світу не визнають легітимності виборів 2024 року у РФ.

Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення, яке засудила Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції та викликало валютну кризу в Росії. Воєнним злочинцем Путіна визнали Сенат США (одноголосно), Сейм Польщі. Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн ввели особисто персональні санкції проти Путіна. 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей під час вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

