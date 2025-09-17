Убивство українки у США: американський репер присвятив кліп дівчині

Творці кліпу вирішили максимально точно візуалізувати ситуацію, яка передувала трагедії.

DaBaby презентував нову відеороботу / колаж: Главред, фото: instagram.com/lucaveros225, скріншот

Відомий американський репер DaBaby презентував кліп на пісню Save Me (Врятуй мене), заснований на історії вбивства українки Ірини Заруцької. Виконавець повністю відтворив події того трагічного дня.

На YouTube-каналі DaBaby (справжнє ім'я - Джонатан Ліндейл Кірк) презентував нову відеороботу, яку присвятив загиблій українці. На початку кліпу коротко розповідається історія Ірини, яку в один звичайний день було вбито незнайомцем у США.

Творці кліпу вирішили максимально точно візуалізувати ситуацію, яка передувала трагедії в трамваї. Для цього вони підібрали акторів максимально схожих на свідків, жертву і вбивцю. Однак, змінили кінцівку.

У той момент, коли вбивця мав напасти на дівчину, DaBaby, який сидів поруч, хапає його за руку, тим самим зупиняючи його і рятуючи прототип українки. Наприкінці репер виводить зловмисника з транспорту і передає в руки правоохоронців.

Як писав Главред, увечері 22 серпня в США знайшли мертвою дівчину з України, яка приїхала в Америку в пошуках нового життя. 23-річна Ірина Заруцька стала жертвою кривавого нападу в приміському поїзді South End у Шарлотті в штаті Північна Кароліна.

Підозрюваному у вбивстві 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому, який напав на українку, загрожує смертна кара. Такого покарання вимагає сам президент США Дональд Трамп.

Пізніше з'явилася інформація про те, що батько загиблої, Станіслав Заруцький, не зміг приїхати на похорон дочки через заборону на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку.

