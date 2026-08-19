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Рада підтримала нові призначення: хто став міністром оборони та главою МЗС

Марія Николишин
19 серпня 2026, 15:04
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Зеленський подякував парламентарям за підтримку Андрія Сибіги та Євгенія Хмари.
Рада підтримала нові призначення: хто став міністром оборони та главою МЗС
Євгеній Хмара став міністром оборони України / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони
  • За його призначення проголосували 312 депутатів
  • Андрій Сибіга очолив МЗС України

Верховна Рада України підтримала призначення Євгенія Хмара на посаду міністра оборони. "За" проголосували 312 депутатів. Про це відомо з трансляції засідання парламенту.

Варто зазначити, що до цього він очолював оборонне відомство у статусі виконувача обов'язків після липневого перезавантаження уряду.

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Також Верховна Рада призначила в.о. глави МЗС Андрія Сибігу новим міністром закордонних справ. Таке рішення підтримали 266 депутатів.

Президент України Володимир Зеленський подякував парламентарям та заявив, що завдання для обох міністрів визначені абсолютно чітко.

"Вдячний парламентарям за підтримку Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. Завдання для обох міністрів визначені абсолютно чітко: потрібно більше сили для України. І це буде", - сказав глава держави.

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Як повідомляв Главред, 18 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони України.

17 серпня Володимир Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ. Замість Володимира Карпенка президент призначив Юрія Погрібного.

3 серпня Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного та повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки.

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Про особу: Євген Хмара

Євген Хмара - український воєначальник, генерал-майор, який з 20 липня 2026 року офіційно обіймав посаду тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України.

До призначення в Міністерство оборони він здобув широку популярність як бойовий офіцер спецслужб і керівник СБУ.

З 2011 року проходив службу в елітному Центрі спеціальних операцій "А" СБУ. У 2023 році очолив цей підрозділ, а в червні 2024 року отримав звання генерал-майора.

З 5 січня по 17 липня 2026 року тимчасово виконував обов’язки голови Служби безпеки України (після відставки Василя Малюка).

З початку повномасштабного вторгнення брав особисту участь у ключових спецопераціях. Керував звільненням острова Зміїний, воював у Київській та Донецькій областях. Під його керівництвом здійснювалися глибокі удари дронами по тилових військових об’єктах та НПЗ на території Росії.

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