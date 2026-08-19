Верховна Рада може переїхати в безпечніше місце: депутат розповів подробиці

Коротко:
- Раді стає дедалі складніше працювати у звичному режимі
- Обговорюються два можливі варіанти вирішення проблеми
У Верховній Раді України розглядають можливість перенесення роботи парламенту в інше, безпечніше місце через часті повітряні тривоги в Києві. Через загрози депутати змушені переривати засідання, що заважає нормальній роботі парламенту. Про це в ефірі Radio NV заявив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.
За його словами, лише під час засідання парламенту в понеділок у Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Депутат вважає, що за таких обставин Верховній Раді стає дедалі складніше працювати у звичному режимі.відео дня
"Я думаю, що насправді ситуація з тривогами буде тільки погіршуватися", - зазначив Потураєв.
Він розповів, що зараз обговорюються два можливі варіанти вирішення проблеми. Один із них передбачає перенесення роботи Верховної Ради до спеціально підготовленого, безпечнішого місця.
За словами нардепа, такий об’єкт є в Києві. Спочатку передбачалося, що парламент зможе працювати там у лютому–квітні 2022 року, коли ситуація з безпекою в столиці була вкрай складною.
"Таке місце в Києві існує. Планувалося, що парламент міг би там працювати тоді, у лютому-березні-квітні 2022 року. Але, на щастя, тоді ситуація з безпекою була іншою. Тобто вона була дуже складною, але насправді парламент все ж збирався в залі пленарних засідань і ухвалював рішення", - розповів Потураєв.
Таким чином, одним із варіантів забезпечення безперебійної роботи парламенту може стати перенесення засідань у заздалегідь визначене безпечне місце в Києві.
Дивіться заяву Потураєва
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Про особу: Микита Потураєв
Микита Русланович Потураєв - український політик, експерт з комунікацій, політичного та медіа-консалтингу. Народний депутат України IX скликання, голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики (з 17 червня 2020 року).
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