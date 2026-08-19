Верховна Рада може переїхати в безпечніше місце: депутат розповів подробиці

Лише під час засідання парламенту в понеділок у Києві двічі оголошували повітряну тривогу.

https://glavred.net/ukraine/verhovnaya-rada-mozhet-pereehat-v-bolee-bezopasnoe-mesto-deputat-raskryl-detali-10789742.html Посилання скопійоване

Верховна Рада може переїхати в безпечніше місце / Колаж: Головред, фото: t.me/verkhovnaradaukrainy, УНІАН

Коротко:

Раді стає дедалі складніше працювати у звичному режимі

Обговорюються два можливі варіанти вирішення проблеми

У Верховній Раді України розглядають можливість перенесення роботи парламенту в інше, безпечніше місце через часті повітряні тривоги в Києві. Через загрози депутати змушені переривати засідання, що заважає нормальній роботі парламенту. Про це в ефірі Radio NV заявив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

За його словами, лише під час засідання парламенту в понеділок у Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Депутат вважає, що за таких обставин Верховній Раді стає дедалі складніше працювати у звичному режимі. відео дня "Я думаю, що насправді ситуація з тривогами буде тільки погіршуватися", - зазначив Потураєв.

Він розповів, що зараз обговорюються два можливі варіанти вирішення проблеми. Один із них передбачає перенесення роботи Верховної Ради до спеціально підготовленого, безпечнішого місця.

За словами нардепа, такий об’єкт є в Києві. Спочатку передбачалося, що парламент зможе працювати там у лютому–квітні 2022 року, коли ситуація з безпекою в столиці була вкрай складною.

"Таке місце в Києві існує. Планувалося, що парламент міг би там працювати тоді, у лютому-березні-квітні 2022 року. Але, на щастя, тоді ситуація з безпекою була іншою. Тобто вона була дуже складною, але насправді парламент все ж збирався в залі пленарних засідань і ухвалював рішення", - розповів Потураєв.

Таким чином, одним із варіантів забезпечення безперебійної роботи парламенту може стати перенесення засідань у заздалегідь визначене безпечне місце в Києві.

Дивіться заяву Потураєва

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у середу, 19 серпня, Житомир зазнав цинічної атаки російських військ. Ворог завдав ударів безпілотниками типу "Бандероль". В результаті атаки загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 осіб постраждали.

Увечері 18 серпня Росія атакувала Рівненську область. За даними моніторингових каналів, вперше в область потрапив російський реактивний дрон, що летів з окупованого Криму.

Країна-агресор Росія вранці 18 серпня атакувала селище Печеніги в Харківській області. В результаті удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів. Загинули 10 осіб, ще 8 постраждали.

Читайте також:

Про особу: Микита Потураєв Микита Русланович Потураєв - український політик, експерт з комунікацій, політичного та медіа-консалтингу. Народний депутат України IX скликання, голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики (з 17 червня 2020 року).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред