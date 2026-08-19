Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Верховна Рада може переїхати в безпечніше місце: депутат розповів подробиці

Віталій Кірсанов
19 серпня 2026, 19:56
google news Підпишіться
на нас в Google
Лише під час засідання парламенту в понеділок у Києві двічі оголошували повітряну тривогу.
Верховна Рада може переїхати в безпечніше місце
Верховна Рада може переїхати в безпечніше місце / Колаж: Головред, фото: t.me/verkhovnaradaukrainy, УНІАН

Коротко:

  • Раді стає дедалі складніше працювати у звичному режимі
  • Обговорюються два можливі варіанти вирішення проблеми

У Верховній Раді України розглядають можливість перенесення роботи парламенту в інше, безпечніше місце через часті повітряні тривоги в Києві. Через загрози депутати змушені переривати засідання, що заважає нормальній роботі парламенту. Про це в ефірі Radio NV заявив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

За його словами, лише під час засідання парламенту в понеділок у Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Депутат вважає, що за таких обставин Верховній Раді стає дедалі складніше працювати у звичному режимі.

відео дня

"Я думаю, що насправді ситуація з тривогами буде тільки погіршуватися", - зазначив Потураєв.

Він розповів, що зараз обговорюються два можливі варіанти вирішення проблеми. Один із них передбачає перенесення роботи Верховної Ради до спеціально підготовленого, безпечнішого місця.

За словами нардепа, такий об’єкт є в Києві. Спочатку передбачалося, що парламент зможе працювати там у лютому–квітні 2022 року, коли ситуація з безпекою в столиці була вкрай складною.

"Таке місце в Києві існує. Планувалося, що парламент міг би там працювати тоді, у лютому-березні-квітні 2022 року. Але, на щастя, тоді ситуація з безпекою була іншою. Тобто вона була дуже складною, але насправді парламент все ж збирався в залі пленарних засідань і ухвалював рішення", - розповів Потураєв.

Таким чином, одним із варіантів забезпечення безперебійної роботи парламенту може стати перенесення засідань у заздалегідь визначене безпечне місце в Києві.

Дивіться заяву Потураєва

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у середу, 19 серпня, Житомир зазнав цинічної атаки російських військ. Ворог завдав ударів безпілотниками типу "Бандероль". В результаті атаки загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 осіб постраждали.

Увечері 18 серпня Росія атакувала Рівненську область. За даними моніторингових каналів, вперше в область потрапив російський реактивний дрон, що летів з окупованого Криму.

Країна-агресор Росія вранці 18 серпня атакувала селище Печеніги в Харківській області. В результаті удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів. Загинули 10 осіб, ще 8 постраждали.

Читайте також:

Про особу: Микита Потураєв

Микита Русланович Потураєв - український політик, експерт з комунікацій, політичного та медіа-консалтингу. Народний депутат України IX скликання, голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики (з 17 червня 2020 року).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Верховна Рада Микита Потураєв
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У російсько-українській війні розпочинається битва за космос: Forbes розкрив деталі

У російсько-українській війні розпочинається битва за космос: Forbes розкрив деталі

20:58Війна
Верховна Рада може переїхати в безпечніше місце: депутат розповів подробиці

Верховна Рада може переїхати в безпечніше місце: депутат розповів подробиці

19:56Україна
"Зачистка" перед фарсом: чому Кремль блокує будь-які розмови про мир

"Зачистка" перед фарсом: чому Кремль блокує будь-які розмови про мир

19:10Погляди
Реклама

Популярне

Більше
Хайден Пенетьєррі прийняла важливе рішення щодо доньки перед смертю

Хайден Пенетьєррі прийняла важливе рішення щодо доньки перед смертю

Дехто з них сміється, а дарма: які звички з СРСР дійсно допомагають економити

Дехто з них сміється, а дарма: які звички з СРСР дійсно допомагають економити

Біла полоса для трьох знаків: доля готує несподіваний поворот

Біла полоса для трьох знаків: доля готує несподіваний поворот

Майже 6-бальна магнітна буря накрила Землю: прогноз геомагнітного шторму

Майже 6-бальна магнітна буря накрила Землю: прогноз геомагнітного шторму

Ситна літня вечеря за 10 хвилин: рецепт дуже смачного білкового салату

Ситна літня вечеря за 10 хвилин: рецепт дуже смачного білкового салату

Останні новини

20:58

У російсько-українській війні розпочинається битва за космос: Forbes розкрив деталі

20:56

Навіщо розпилювати оцет на простирадла перед сном: що зміниться за ніч

20:33

Путін згадав "СВО" та заговорив про повернення військових – що сказав

20:12

Скільки потрібно заробляти, щоб вижити: вартість місця в сучасному бункері

19:56

Верховна Рада може переїхати в безпечніше місце: депутат розповів подробиці

Від продуктів до техніки: що може подорожчати через удари РФ по складахВід продуктів до техніки: що може подорожчати через удари РФ по складах
19:38

Пальне в Україні більше не дешевшатиме: що буде з цінами на АЗС

19:10

"Зачистка" перед фарсом: чому Кремль блокує будь-які розмови про мирПогляд

19:08

Душова кабінка засяє без хімії: що робити одразу після купання

18:55

"Я ваш брат": Річард Гір записав звернення до українцівВідео

Реклама
18:48

Україну накриє погодний контраст: де чекати гроз, а де - +34 градуси

18:46

Сандра Буллок, яка веде закритий спосіб життя, опублікувала рідкісні фото дітей

18:07

РФ вдарила по будівлі поліції в Житомирі: є загиблі та десятки постраждалихФото

17:58

"Захищав Донецький напрямок": на фронті загинув відомий актор

17:53

Кішка повернулася до господині через 10 років і створила справжнє диво

17:38

"Вперше зіткнувся з жахом": Кіркоров у Сочі завив через українські дрони

17:34

Українська brow-експертка Катерина Сафронова презентувала авторську методику психоестетичної гармонізації обличчя

17:16

Не потрібно чекати весни: головні правила пересадки півоній у серпні для пишних бутонів

17:12

Від варення до грибів: скільки насправді можна зберігати консерваціюВідео

17:01

Мікрохвильовка засяє за лічені хвилини: проста суміш розчиняє жирВідео

17:01

Гроші, зміни чи клопоти: що символізує сон про вагітність для жінок і чоловіків

Реклама
16:48

Головна загроза — для Києва та області: росіяни готові завдати чергового удару

16:37

На місці влучання багато поранених: Житомир під масованою атакою реактивних дронів

16:27

Персик віддячить щедрим урожаєм: що обов’язково зробити з деревом наприкінці літа

16:25

Де і як шукати гриби в серпні: експерт поділився дієвими способами

16:19

Хмара назвав пріоритети Міноборони: що зміниться на фронті та у мобілізації

16:19

Белла, Макс чи Коко: які імена для собак залишаються популярними роками

16:17

Про них мало хто знає: які 4 слова в українській мові починаються на літеру "и"

16:13

Чому 20 серпня слід уникати конфліктів: яке церковне свято

15:40

Долар обвалився, а євро стрімко полетів угору: новий курс валют на 20 серпня

15:38

Небезпечно для людей: жінка знайшла у підвалі "скарби" свого прадідаВідео

15:29

Шанс на успіх: п'ять знаків зодіаку, яким пощастить наприкінці серпня

15:06

Нові та рідкісні імена: як українці називають дітей під час війни

15:04

Рада підтримала нові призначення: хто став міністром оборони та главою МЗС

15:00

Навіщо загортати гроші у фольгу: незвичний лайфхак вирішує поширену проблему

14:40

У гурту Green Grey сталася ще одна трагедія: Мурик просить про допомогу

14:40

"Цвинтар для смаку": чому не можна класти помідори в холодильник

14:20

Тест на професію за типом особистості: як знайти найкращу роботу

13:56

Українцям радять уникати слова "кошельок": як називати аксесуар для грошей правильно

13:52

Біла полоса для трьох знаків: доля готує несподіваний поворот

13:45

Міль і жучки не проберуться ніяк: як правильно зберігати крупи роками

Реклама
13:37

103 захисники України — вдома: з російського полону повернули військовихФото

13:31

Гороскоп Таро на завтра, 20 серпня: Рибам — відстоювати своє, Козерогам — жертви

13:31

Затемнення Місяця 27–28 серпня — наступного чекати до 2028 року

13:11

Журналістка Раміна виходить заміж: що відомо про цю радісну подію

13:00

Як влітку без виклику майстра почистити кондиціонер - швидкий лайфхак

12:53

"Вибори під час війни розірвуть країну зсередини", - політикум та активісти відреагували на заяву Михайла Федорова

12:41

Хайден Пенетьєррі прийняла важливе рішення щодо доньки перед смертю

12:31

Дефіцит суддів в Україні сягає 65%, а недофінансування за два роки - майже 30 млрд грн - суддя Барсук Марина

12:23

Нагар почне відпадати сам: як відмити стару каструлю з нержавіючої сталі

12:20

"Вірменський ремонт": Кіркорова висміяли за голе черево серед ліпнини

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти