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Майже 6-бальна магнітна буря накрила Землю: прогноз геомагнітного шторму

Анна Косик
19 серпня 2026, 11:37
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Дослідники пояснили, коли геомагнітна обстановка зміниться.
солнце
Прогноз магнітних бур 19-21 серпня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Коли геомагнітне поле буде нестабільне
  • Якої сили сьогодні магнітна буря

Швидкість сонячного вітру підвищена, а корональний викид маси може обрушитися на Землю у найближчі дві доби. Тому дослідники попереджають про магнітну бурю G1.

Як свідчать дані Британської геологічної служби, геомагнітний шторм може атакувати Землю з 19 по 21 серпня. Коли магнітна буря закінчиться - наразі невідомо.

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Майже 6-бальна магнітна буря накрила Землю: прогноз геомагнітного шторму
Магнітні бурі 19-21 серпня / фото: скріншот

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 5.3, що відповідає червоному рівню, тобто високим магнітним коливанням. Але при цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на жовтому рівні. Сонячний спалах відповідає жовтому рівню С5.

Завтра, 20 серпня, очікується К-індекс 4, тобто геомагнітна активність Землі на жовтому рівні. Така сила магнітних бур збережеться і 21 серпня.

Майже 6-бальна магнітна буря накрила Землю: прогноз геомагнітного шторму
Геомагнітна активність 19-21 серпня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Майже 6-бальна магнітна буря накрила Землю: прогноз геомагнітного шторму
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

  • Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмову від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;
  • Регулярне провітрювання кімнати.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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