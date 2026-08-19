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Розкрито нечуваний гонорар Тома Холланда за новий фільм про Людину-павука

Віталій Кірсанов
19 серпня 2026, 23:15
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Гонорар Тома Холланда за роль супергероя за роки роботи у франшизі суттєво зріс.
Стала відома сума гонорару Тома Холланда за роль у новому фільмі
Став відомий гонорар Тома Голланда за роль у новому фільмі "Людина-павук" / колаж: Главред, фото: instagram.com/tomholland2013

Коротко:

  • Світові касові збори "Людини-павука" перевищили 2 мільярди доларів
  • Том Холланд може отримати понад $100 млн за участь у фільмі

Британський актор Том Холланд, який виконує роль Пітера Паркера у кіновсесвіті Marvel, може отримати понад $100 мільйонів за участь у новому фільмі про Людину-павука. Про це повідомляє Page Six.

За роботу у фільмі "Людина-павук: Новий день" 30-річному акторові передбачено фіксований гонорар у розмірі $20 мільйонів. Крім того, Холланд отримає додатковий відсоток від касових зборів фільму.

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На сьогодні світові збори картини перевищили $2 мільярди, завдяки чому загальний заробіток актора може значно збільшитися.

При цьому гонорар Голланда за роль супергероя за роки роботи у франшизі суттєво зріс. Так, за свою першу появу в образі Людини-павука у фільмі "Перший месник: Протистояння" актор отримав близько $260 тисяч.

За фільм "Людина-павук: Повернення додому" його гонорар склав 500 тисяч доларів. Значно більше Голланд заробив за третю сольну частину франшизи - фільм "Людина-павук: Немає шляху додому", за який йому заплатили близько $10 мільйонів.

Таким чином, за час участі в кіновсесвіті Marvel дохід британського актора від ролі Людини-павука зріс у десятки разів.

Новини кіно

Раніше Главред повідомляв, що 63-річний культовий режисер Квентін Тарантіно зіграє одну з головних ролей у новому фільмі режисера Джеймі Адамса. У зйомках сцени беруть участь Тарантіно та 58-річна співачка Кайлі Міноуг.

У Голлівуді готують нову версію культового фільму жахів "Кошмар на вулиці В’язів". Студія Paramount Pictures придбала права на екранізацію оригінального сценарію фільму 1984 року. Судячи з усього, майбутній проєкт буде прямим ремейком картини Веса Крейвена.

Кінокомпанія Warner Bros. Discovery (WBD) не змогла домовитися з режисеркою Гретою Гервіг та акторами Марго Роббі й Райаном Гослінгом про початок роботи над сиквелом фільму "Барбі".

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Про особу: Том Голланд

Том Голланд - британський актор. Лауреат премії BAFTA та володар трьох статуеток "Сатурна". У 2019 році потрапив до списку журналу Forbes "30 Under 30". Низка видань називає Голланда одним із найпопулярніших акторів свого покоління. Широку популярність Голланду принесла роль Людини-павука у шести фільмах кінематографічного всесвіту Marvel, повідомляє Вікіпедія.

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