Розкрито нечуваний гонорар Тома Холланда за новий фільм про Людину-павука

Гонорар Тома Холланда за роль супергероя за роки роботи у франшизі суттєво зріс.

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Став відомий гонорар Тома Голланда за роль у новому фільмі "Людина-павук" / колаж: Главред, фото: instagram.com/tomholland2013

Коротко:

Світові касові збори "Людини-павука" перевищили 2 мільярди доларів

Том Холланд може отримати понад $100 млн за участь у фільмі

Британський актор Том Холланд, який виконує роль Пітера Паркера у кіновсесвіті Marvel, може отримати понад $100 мільйонів за участь у новому фільмі про Людину-павука. Про це повідомляє Page Six.

За роботу у фільмі "Людина-павук: Новий день" 30-річному акторові передбачено фіксований гонорар у розмірі $20 мільйонів. Крім того, Холланд отримає додатковий відсоток від касових зборів фільму.

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На сьогодні світові збори картини перевищили $2 мільярди, завдяки чому загальний заробіток актора може значно збільшитися.

При цьому гонорар Голланда за роль супергероя за роки роботи у франшизі суттєво зріс. Так, за свою першу появу в образі Людини-павука у фільмі "Перший месник: Протистояння" актор отримав близько $260 тисяч.

За фільм "Людина-павук: Повернення додому" його гонорар склав 500 тисяч доларів. Значно більше Голланд заробив за третю сольну частину франшизи - фільм "Людина-павук: Немає шляху додому", за який йому заплатили близько $10 мільйонів.

Таким чином, за час участі в кіновсесвіті Marvel дохід британського актора від ролі Людини-павука зріс у десятки разів.

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Про особу: Том Голланд Том Голланд - британський актор. Лауреат премії BAFTA та володар трьох статуеток "Сатурна". У 2019 році потрапив до списку журналу Forbes "30 Under 30". Низка видань називає Голланда одним із найпопулярніших акторів свого покоління. Широку популярність Голланду принесла роль Людини-павука у шести фільмах кінематографічного всесвіту Marvel, повідомляє Вікіпедія.

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