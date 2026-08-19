Сандра Буллок, яка веде закритий спосіб життя, опублікувала рідкісні фото дітей

Популярна актриса рідко ділиться кадрами зі свого особистого життя, а тим більше фотографіями.

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Сандра Буллок виглядає пригніченою / Колаж Главред, скріншот

Коротко:

Якими фото поділилася актриса

Як вона провела час із родиною та друзями

Голлівудська актриса, яка відносно недавно втратила кохану людину і перестала з'являтися на публіці, Сандра Буллок, порадувала шанувальників рідкісним поглядом на своє особисте життя - актриса опублікувала серію літніх знімків, на яких з'явилися її діти.

62-річна зірка опублікувала в соцмережах так званий "photo dump" - добірку знімків з відпочинку, де вона проводить час із родиною та близькими друзями.

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Сандра Буллок поділилася рідкісними фото / Фото Instagram/sandrabullock

Серед знімків опинилися й рідкісні фото її сина Луїса (16 років) та доньки Лайли (12 років), яких актриса зазвичай намагається тримати подалі від публічності.

Сандра Буллок поділилася рідкісними фото / Фото Instagram/sandrabullock

На фотографіях Буллок прогулюється на природі, відпочиває з друзями, а також проводить час із родичами. В одному з кадрів зафіксовано зворушливий момент - візит актриси на могили батьків разом із сестрою.

Під публікацією актриса лаконічно описала своє літо: "Друзі, родина, веселощі, риболовля, тварини… і робота".

Сандра Буллок поділилася рідкісними фото / Фото Instagram/sandrabullock

Відомо, що Буллок усиновила Луїса у 2010 році, а Лайлу - у 2015-му. Незважаючи на статус світової зірки, актриса завжди ретельно оберігала дітей від уваги преси й лише зрідка ділиться подібними моментами.

В останні роки Сандра Буллок зробила паузу в кар’єрі, щоб зосередитися на родині. Зараз вона поступово повертається до роботи - очікується її участь у продовженні фільму "Практична магія 2".

Сандра Буллок поділилася рідкісними фото / Фото Instagram/sandrabullock

Ця рідкісна публікація викликала великий резонанс серед шанувальників, які відзначили, що акторка дедалі частіше ділиться особистими моментами та показує, як виглядає її життя поза Голлівудом.

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Про особу: Сандра Буллок Сандра Буллок - американська актриса театру, кіно та телебачення, лауреатка премії "Оскар" у номінації "Найкраща актриса" за роль у фільмі "Невидима сторона". У 2023 році вона втратила кохану людину, за якою доглядала до його останнього подиху.

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