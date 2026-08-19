Долар обвалився, а євро стрімко полетів угору: новий курс валют на 20 серпня

НБУ опублікував оновлений курс валют на четвер, 20 серпня.

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Курс валют на 20 серпня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Скільки коштуватиме долар 20 серпня

Як змінився курс євро

Що буде з курсом злотого 20 серпня

На четвер, 20 серпня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар почав падати після незначного здорожчання, а євро дещо посилив свої позиції. Курс злотого відносно гривні майже не змінився. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 20 серпня

На четвер офіційний курс долара США дещо впав. НБУ послабив курс американської валюти на 7 копійок - до 44,70 гривні за долар.

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Курс євро на 20 серпня

Натомість курс євро пішов угору. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,86 гривні за один євро, тобто гривня ослабла на 3 копійки.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 20 серпня

Злотий також пославбив свої позиції. НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 20 серпня порівняно з 19 серпня на 1 копійку - до 11,98 гривні.

Що буде з курсом долара у другій половині серпня - прогноз експерта

Експерт Андрій Шевчишин заявив, що у другій половині серпня гривня може опинитися під додатковим тиском через скорочення валютних надходжень від експорту та зростання імпорту.

За його словами, проблеми з портами можуть позначитися на валютному ринку із затримкою у 2-4 тижні. Водночас Україна збільшує закупівлі газу та готується до опалювального сезону, а після завершення відпусток може зрости попит населення на валюту.

Базовий прогноз експерта передбачає курс долара на рівні 45-46 грн, готівкового - 45,20-46 грн. За негативного сценарію долар може подорожчати до 46-46,50 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини за темою

Як писав Главред, на середу, 19 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар США та євро дещо подорожчали, тоді як польський злотий подешевшав порівняно з попереднім робочим днем.

Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий зазначив, що підвищені ставки за гривневими депозитами можуть стримувати попит населення на валюту. За його розрахунками, вклад на шість місяців під 17,5% річних дає близько 6,74% чистого прибутку після податків.

Раніше повідомлялося, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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