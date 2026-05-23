Завершення війни: у Зеленського назвали ймовірні терміни та головну умову

Олексій Тесля
23 травня 2026, 21:32оновлено 23 травня, 22:14
Очікування Москви поки що не виправдовуються, а просування російських сил залишається обмеженим, підкреслив Михайло Подоляк.
Подоляк, ВСУ
Михайло Подоляк назвав ймовірні терміни завершення війни / колаж: Главред, фото: 56 ОМБр, скріншот

Головне із заяв Подоляка:

  • Кремль робить ставку на літню військову кампанію і розраховує на успіх
  • Восени може розпочатися новий етап — припинення інтенсивних боїв

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що інтенсивність війни може істотно знизитися вже до осені, якщо російська армія не зможе домогтися успіхів під час нинішнього наступу.

Як він підкреслив в ефірі інформаційного телемарафону, Кремль робить ставку на літню військову кампанію і розраховує отримати нові територіальні результати.

Однак, як вважає Подоляк, очікування Москви поки що не виправдовуються, а просування російських сил залишається обмеженим.

"Він проводить літній наступ і вважає, що зможе захопити або Малу Токмачку, або Куп'янськ. У нього ж дві нав'язливі ідеї. І відповідно, якщо це провалиться, то восени може бути – я кажу саме як модель – зупинка активної фази війни. Тобто зупинка ракетно-дронових обстрілів, зупинка активних бойових дій по лінії фронту, лінія розмежування, заморожування, моніторинг, посередники, які стоять", – заявив він.

Подоляк також припустив, що за такого розвитку подій можуть з’явитися умови для міжнародного моніторингу ситуації та початку політичних процесів усередині країни. Зокрема, за його словами, у такому разі Україна зможе розглядати скасування воєнного стану та підготовку до майбутніх виборів.

Експерт оцінила ймовірні варіанти закінчення війни

Старший аналітик Тетяна Станова вважає, що позиція Кремля у війні проти України виходить далеко за межі територіальних претензій.

За її оцінкою, ключовим завданням Москви залишається збереження політичного впливу на Україну та недопущення її подальшого розвитку за сценарієм, який російська влада сприймає як загрозу власним інтересам і безпеці.

Раніше з'явився тривожний прогноз про завершення війни з "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, швидше за все, є цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Михайло Подоляк війна Росії та України
РФ цинічно вдарила ракетою по Одещині: багато поранених, серед них - діти

Загроза штурму та десанту: прогноз щодо атаки РФ ще двох областей України

Гороскоп на завтра, 24 травня: Тельцям - сюрприз, Стрільцям - сильні емоції

Проїзд по 30 гривень: експерт пояснив, чому нові тарифи "знищать" транспорт Києва

