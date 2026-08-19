Хмара назвав пріоритети Міноборони: що зміниться на фронті та у мобілізації

Хмара заявив, що звільнений із військової служби та назвав пріоритетні напрямки роботи на новій посаді.

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Хмара назвав пріоритетні напрямки роботи на новій посаді / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Хто такий новий міністр оборони Євгеній Хмара

Які пріоритети він визначив для фронту і війська

Які рішення щодо мобілізації готуються

Верховна Рада 19 серпня підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Євгенія Хмари головою міністерства оборони, і за це рішення проголосували 312 нардепів.

Главред з'ясував, що відомо про Євгенія Хмару і що він заявив про мобілізацію та удари по Росії.

відео дня

Хмара звільнився з військової служби

Новообраний очільник Міноборони під час виступу у Верховній Раді повідомив, що звільнений із військової служби та є цивільною особою.

"Я стою перед вами як цивільна особа. Звільнений відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", стаття 26 – за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу", - пояснив він.

Варто додати, що відповідно до Закону України "Про національну безпеку України" міністр оборони призначається Верховною Радою з числа цивільних осіб. Тому для призначення на посаду Хмара мав припинити військову службу.

Яке рішення щодо мобілізації готує новий очільник Міноборони

Хмара окреслив пріоритети роботи, і першою темою, яку він підняв з трибуни, стала мобілізація. Міністр повідомив, що над комплексним рішенням із цього питання наразі триває робота, і розклав процес на кілька складових - від умов служби воїнів до подальшого плану поповнення лав війська.

"По мобілізації має бути ухвалене комплексне рішення. І перша важлива складова - це ситуація у війську, достойне ставлення до воїнів, умов проходження служби і ведення бойових дій. Це способи набору особового складу, екіпірування, тренування, забезпечення озброєнням, відновлення їх", - наголосив він.

За його словами, після виконання цього завдання відомство рухатиметься до наступного етапу - формування самого плану мобілізації, який тісно пов'язаний із баченням подальшого перебігу бойових дій.

"Він прямо залежить від плану і бачення війни. Воно має бути сформовано, викристалізовано. Це все відпрацьовуємо з головкомом, Генштабом, буде доповідь президенту України", - повідомив Хмара.

Людський капітал – пріоритет

Крім самого набору особового складу, новопризначений очільник Міноборони окремо зупинився на ставленні до вже мобілізованих захисників.

Міністр наголосив, що збереження життя і здоров'я військових є непорушною цінністю, а розвиток технологій має служити саме тому, щоб небезпека для людини на полі бою була мінімальною.

"Моє завдання - спілкуватись із захисниками безпосередньо: чути командирів, чути воїнів, чути поранених. На власному досвіді я також знаю, що воїн мотивований тоді, коли відчуває повагу до себе, отримує якісну підготовку і справедливі правила служби", - розповів Хмара.

Євген Хмара / Інфографіка: Главред

Цілі для ударів по території Росії

Від внутрішніх питань війська Хмара перейшов до зовнішнього фронту боротьби - ударів углиб території агресора.

Міністр заявив, що змусити ворога до миру можна лише силою війська та технологічними рішеннями, і наголосив, що для об'єктів, які живлять російську воєнну машину, безпечних місць більше не існує.

"Примусити ворога до миру можна лише силою нашого війська, нашим технологічними та симетричними рішеннями. В першу чергу постійним оновленням та ефективним застосуванням технологій. Ми стерли дистанції. Для об'єктів, які живлять російську війну, більше немає безпечних зон. Ми вперше в історії задаємо ударів навіть по Сибіру", - сказав Хмара.

Головні пріоритети

Очільник міністерства також окреслив три рівнозначні пріоритети на найближчий час.

"Маємо три ключових, рівноцінних за значенням пріоритети: це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості", - заявив Хмара.

Постачання зброї

Окремо міністр закликав спростити процедури постачання озброєння, наголосивши, що фронт має отримувати ефективну зброю без бюрократичних затримок і в інтересах лише самого захисту держави.

"Війську потрібна зброя, багато, вчасна і саме та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист країни, а не будуть на будь-які окремі інтереси. Тому ми адаптуємо систему забезпечення під темп війни. Працюємо також із союзниками над захистом українського неба від російської балістики", - додав Хмара.

Він окремо подякував партнерам за багаторічну підтримку та підкреслив значення ударів на великій і середній дальності, навівши як приклад нещодавню операцію в районі Новоросійська.

"Української зброї буде більше, удари будуть точнішими", - наголосив очільник Міноборони.

Що відомо про Євгенія Хмару

Євгеній Хмара - бойовий офіцер із 20-річним досвідом служби у спецпідрозділах, який брав участь у багатьох операціях під час повномасштабного вторгнення Росії, зокрема у визволенні Київщини.

Він також виконував бойові завдання на Донбасі та брав участь у спецоперації з визволення острова Зміїний. У 2006 році Хмара розпочав службу в загоні спецпризначення "Омега", а з 2011 року служив у спецпідрозділі СБУ "Альфа". З 2023 року він очолював Центр спеціальних операцій "А" СБУ.

У серпні 2023 року Хмарі присвоєно звання бригадного генерала, а в червні 2024 року - генерал-майора.

У січні 2026 року він тимчасово виконував обов'язки голови СБУ, а з 20 липня 2026 року обіймав посаду заступника міністра оборони та т.в.о. міністра.

Хмара має вищу освіту, здобуту у профільних навчальних закладах системи безпеки й оборони України, і неодноразово проходив підготовку в закордонних навчальних установах.

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Про особу: Євген Хмара Євген Хмара - український воєначальник, генерал-майор, який з 20 липня 2026 року офіційно обіймав посаду тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України. З 19 серпня 2026 року - міністр оборони України. До призначення в Міністерство оборони він здобув широку популярність як бойовий офіцер спецслужб і керівник СБУ.

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