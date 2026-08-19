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РФ вже підняла в небо Ту-160: українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги

Марія Николишин
19 серпня 2026, 22:16
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Коваленко наголосив, що Росія обрала вести війну на виснаження.
РФ вже підняла в небо Ту-160: українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги
Цієї ночі можливий бойовий виліт стратегічної авіації РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Коваленко закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги
  • Росія може готувати новий обстріл України
  • Зафіксовано виліт стратегічних бомбардувальників Ту-160

Країна-агресор Росія може готувати новий удар. Через це усім українцям варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Ворог може готувати обстріл, не ігноруйте загрози", - наголосив він.

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За його словами, поки російський диктатор та "його діди" не бачить миру, оскільки "вони не бачать себе в мирі".

"Війна на виснаження, яку обрала Росія, вже змушує говорити їх воєнкорів та експертів про те, що РФ веде війну на межі своїх можливостей", - наголосив Коваленко.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Активність ворожої авіації

Водночас моніторинговий канал єРадар повідомив про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-160 з Далекого Сходу.

Зазначається, якщо виліт бойовий, то бомбардувальники будуть на пускових майданчиках після 02:00-02:30.

"Відмічено додаткові ознаки, які вказують на ймовірний бойовий виліт стратегічної авіації цієї ночі", - підкреслили монітори.

РФ вже підняла в небо Ту-160: українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги
Літаки Ту / Інфографіка: Главред

Чи атакуватиме РФ Україну 24 серпня

Народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко заявляв, що на сьогодні жодних підтверджених даних про плани Кремля на 24 серпня немає.

"Зараз у мене немає інформації, бо розвідувальні дані добуваються поступово: йдуть роздуми, росіяни ухвалюють рішення, аналізують наслідки, потім ідуть дипломатичні перемовини. Це не так, що Путін просто захотів – і все", - пояснив він.

За його словами, очільник Кремля традиційно прив’язує свої дії до символічних дат і намагається у такі моменти нагадати про себе. Тому готовність до атак має бути постійною, незалежно від календаря.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше монітори попереджали, що основними цілями нового масованого удару по Україні можуть стати об’єкти промислових комплексів та логістичної інфраструктури Києва та області.

19 серпня Житомир зазнав цинічної атаки російських військ. Ворог завдав ударів безпілотниками типу "Бандероль". Внаслідок атаки загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали.

У ніч на 19 серпня російські безпілотники завдали удару по Запоріжжю. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, виникла пожежа. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще шестеро – поранені.

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Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

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