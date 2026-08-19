"Захищав Донецький напрямок": на фронті загинув відомий актор

Ігор Постолов народився у місті Світлодарськ Бахмутського району Донецької області.

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Актор театру "Дах" загинув на Донецькому напрямку / колаж: Главред, фото: teatre.com.ua, facebook.com/iryna.gorban

Коротко:

Ігор Постолов був провідним актором театру "ДАХ"

Артисту було 40 років

На Донецькому напрямку загинув український актор Ігор Постолов, провідний актор Центру сучасного мистецтва "ДАХ". Він захищав Україну в лавах Збройних сил. Про загибель Ігоря Постолова написала менеджерка гуртів "ДахаБраха" та Dakh Daughters Ірина Горбань.

За її інформацією, актор загинув на Донецькому напрямку. Однак інші обставини загибелі, а також інформація про те, коли Постолов приєднався до Збройних сил України, не повідомляються.

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"Ігор Постолов загинув, захищаючи Донецький напрямок, але я завжди пам’ятатиму його таким - молодим і красивим. Моє улюблене фото з ним - із міста Анже, Франція. Дякую…", - написала вона.

Ігорю Постолову було 40 років.

Ігор Постолов був провідним актором театру "ДАХ". Він грав у постановках ЦСІ "ДАХ" - "Макбет", "Король Лір" та "Річард III".

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Про особу: Ігор Постолов Ігор Постолов народився в місті Світлодарськ Бахмутського району Донецької області. Навчався в театральному коледжі в Дніпрі, працював трунарем. У 2007 році закінчив Національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Артист мав досвід зйомок у кіно та на телебаченні: він знімався у фільмах і серіалах "Неприкаяні", "Порох і дріб", "25-та година" та "Наша лікарка". Під час повномасштабного вторгнення Ігор Постолов вступив до лав Сил оборони України та вирушив на фронт захищати свою рідну Донецьку область, де віддав життя за свободу країни.

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